Läti võib kaotada EL-i rahastuse kahetasandilise silla ehitamiseks

Vaade üle Daugava jõe Riia kesklinnale.
Vaade üle Daugava jõe Riia kesklinnale. Autor/allikas: ERR
Läti võib kaotada Euroopa sõjalise mobiilsuse fondi rahastuse kahetasandilise silla ehitamiseks üle Daugava jõe, kuna silla maksumus on mitmekordistunud ning tekkinud on kahtlus, et silda ei ole võimalik kavandatud kujul ehitada, vahendas Läti rahvusringhääling LSM.

Euroopa sõjalise mobiilsuse fond rahastab Lätis kolme projekti. Üks neist – sild üle Salatsi jõe – valmib peagi. Samuti on allkirjastatud leping lennuvälja seisuplatsi rekonstrueerimiseks. Ohus on aga kolmas projekt, mis hõlmab Rail Balticu kahetasandilise raudtee- ja maanteesilla tugistruktuuride ehitamist üle Daugava jõe, teatas Läti saade De Facto. Tugisammaste projekti eelarve on 51 miljonit eurot.

Topeltsilla ehitus ei ole alanud ning tekkinud on kartused, et silda ei ole võimalik kavandatud kujul ehitada. Selle tõttu võib aga sellele eraldatud raha kaotsi minna või peavad ametivõimud leidma võimalusi ning saama loa, et kasutada rahastust mõne teist tüüpi silla ehitamiseks, märkis De Facto.

Kahe aasta jooksul peaksid olema püstitatud silla tugipostid, seejärel peaks valmima kahetasandiline ülesõit. De Factoni jõudnud teabe kohaselt näitavad aga hiljutised arvutused, et kavandatud ületuse maksumus ulatuks peaaegu 800 miljoni euroni – on selge, et Läti ei suuda siseriiklikult sellist summat leida, märkis LSM.

Silla projekteerimise kulud ulatuvad 5,41 miljoni euroni. Umbes viiendikku töödest, mille väärtus on veidi üle miljoni, ei ole endiselt lõpetatud, ja silla projekteerimine jätkub esialgse plaani järgi.

RB Rail rõhutas, et nad ei ole saanud transpordiministeeriumilt selgeid juhiseid, kuidas edasi tegutseda. De Facto on saanud teada, et kevadel pakkus RB Rail välja silla mahu vähendamise, sealhulgas Daugava jõge ületava tee ärajätmise – Läti maanteeamet (LVC) on aga sellele vastu.

Otsus kahetasandiline sild ehitada tehti neli aastat tagasi. Selle põhjenduses on kirjas, et kahe eraldi silla ehitamine maksaks 40 miljonit eurot rohkem kui kahe tasandiga sild, mida oleks võimalik ehitada 200 miljoni euro eest (2020. aasta hindades).

Plaanitav sild oleks üks Baltimaade keerukamaid, Euroopas on vaid kolm sarnast silda. Lisaks rõhutavad projekti algatajad, et sild ei ole "ambitsioon või kapriis, vaid ratsionaalne otsus".

Ehitusprojekt on nüüd peaaegu valmis. See toetub Euroopa Liidu sõjalise liikuvuse fondile, millele lisandub 50 protsenti kaasrahastust riigieelarvest – kokku 104 miljonit eurot. Selle rahaga peaksid Daugava jõel aastaks 2027. valmima kaheksast sambast koosnevad tugistruktuurid. Kuid silla kogumaksumust hinnatakse praegu märkimisväärselt teistsuguseks – peaaegu 800 miljoniks euroks.

"See küsimus, kas meil õnnestub sõjalise mobiilsuse rahastuse raames määratud eesmärk saavutada on nüüd uus läbirääkimiste teema Euroopa Komisjoni poolega," ütles transpordiministeeriumi kantsleri asetäitja Kristīne Pudiste. Transpordiminister Atis Švinka on juba alustanud komisjoniga läbirääkimisi selle üle, kuidas olukorda muuta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LSM

