Pärnus tegi Isamaa kõnelusteks ettepaneku EKRE-le ja Reformierakonnale

Esmaspäeva õhtul kell viis alanud pooleteisetunnise koosoleku järel teatas valimised võitnud Isamaa, et soovib alustada koalitsioonikõnelusi Reformierakonna ja EKRE-ga.

"Isamaa on teinud ettepaneku konsultatsioonide alustamiseks Reformierakonnale ja EKRE-le, sest need erakonnad moodustasid esikolmiku seekordsetel valimistel Pärnus ja said kokku üle poolte Pärnu elanike toetuse," ütles Isamaa Pärnu esinumber Siim Suursild.

Isamaa, Reformierakonna ja EKRE liit annaks Pärnu volikogus 24 kohta ja Suursild ütles, et selline kooslus võib ühisosa leidmise korral töötada küll.

"Homme (teisipäeval – toim.) kell 12 ootan ma nende erakondade poolt vastuseid. Kui nad ütlevad, et on valmis kõneluste alustamiseks, siis kui vähegi partneritele sobib, siis mina näen võimalust juba alustada kolmapäeval läbirääkimisi," ütles Suursild.

Viimased kolm aastat koos Isamaaga koalitsioonis olnud Reformierakond arutab fraktsioonis ettepanekut teisipäeval.

"Huvi on olemas, aga jah, me peame ikkagi oma juhatuse liikmetega selle ettepaneku läbi arutama ja siis andma vastuse," lausus Reformierakonna esinumber ja praegune linnapea Romek Kosenkranius.

Aastaid Pärnus opositsioonis olnud EKRE ütles samuti, et telefonikõne Isamaalt tuli.

"Me ei välista kedagi ja oleme nõus läbi rääkima või vähemalt alustama mingeid konsultatsioone kõigiga. Juhatusega arutame ja anname oma vastuse," ütles EKRE Pärnumaa ringkonna esimees Valmar Veste.

Küsimusele, kas Reformierakond ja EKRE omavahel ühes koalitsioonis sobivad kokku, vastas Veste, et seda näitab aeg ja läbirääkimised.

"Meil on tõesti meie programmides ja võib-olla ka maailmavaadetes erinevusi kõige rohkem. Aga eks see ongi konsultatsioonide ja läbirääkimiste teema," lisas ta.

Pärnus võitis kohalikud valimised Isamaa, saades 39 kohaga volikogus 10 kohta. EKRE ja Reformierakond võtsid mõlemad seitse mandaati, Keskerakond neljandana viis mandaati. Valimisliit "Südamega Pärnu" ja "Pärnu ühendab" võtsid mõlemad neli mandaati ning Parempoolsed kaks mandaati.