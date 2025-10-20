X!

Pärnus tegi Isamaa kõnelusteks ettepaneku EKRE-le ja Reformierakonnale

Eesti
Pärnu linnavalitsus.
Pärnu linnavalitsus. Autor/allikas: Verner Vilgas/ERR
Eesti

Esmaspäeva õhtul kell viis alanud pooleteisetunnise koosoleku järel teatas valimised võitnud Isamaa, et soovib alustada koalitsioonikõnelusi Reformierakonna ja EKRE-ga.

"Isamaa on teinud ettepaneku konsultatsioonide alustamiseks Reformierakonnale ja EKRE-le, sest need erakonnad moodustasid esikolmiku seekordsetel valimistel Pärnus ja said kokku üle poolte Pärnu elanike toetuse," ütles Isamaa Pärnu esinumber Siim Suursild.

Isamaa, Reformierakonna ja EKRE liit annaks Pärnu volikogus 24 kohta ja Suursild ütles, et selline kooslus võib ühisosa leidmise korral töötada küll.

"Homme (teisipäeval – toim.) kell 12 ootan ma nende erakondade poolt vastuseid. Kui nad ütlevad, et on valmis kõneluste alustamiseks, siis kui vähegi partneritele sobib, siis mina näen võimalust juba alustada kolmapäeval läbirääkimisi," ütles Suursild.

Viimased kolm aastat koos Isamaaga koalitsioonis olnud Reformierakond arutab fraktsioonis ettepanekut teisipäeval.

"Huvi on olemas, aga jah, me peame ikkagi oma juhatuse liikmetega selle ettepaneku läbi arutama ja siis andma vastuse," lausus Reformierakonna esinumber ja praegune linnapea Romek Kosenkranius.

Aastaid Pärnus opositsioonis olnud EKRE ütles samuti, et telefonikõne Isamaalt tuli.

"Me ei välista kedagi ja oleme nõus läbi rääkima või vähemalt alustama mingeid konsultatsioone kõigiga. Juhatusega arutame ja anname oma vastuse," ütles EKRE Pärnumaa ringkonna esimees Valmar Veste.

Küsimusele, kas Reformierakond ja EKRE omavahel ühes koalitsioonis sobivad kokku, vastas Veste, et seda näitab aeg ja läbirääkimised.

"Meil on tõesti meie programmides ja võib-olla ka maailmavaadetes erinevusi kõige rohkem. Aga eks see ongi konsultatsioonide ja läbirääkimiste teema," lisas ta.

Pärnus võitis kohalikud valimised Isamaa, saades 39 kohaga volikogus 10 kohta. EKRE ja Reformierakond võtsid mõlemad seitse mandaati, Keskerakond neljandana viis mandaati. Valimisliit "Südamega Pärnu" ja "Pärnu ühendab" võtsid mõlemad neli mandaati ning Parempoolsed kaks mandaati.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:18

ETV spordisaade, 20. oktoober

22:10

"Välisilm": kas habras relvarahu Gazas peab vastu?

22:09

"Välisilm": kaitseraha jagamine tekitab EL-i riikides erimeelsusi

22:06

Pärnus tegi Isamaa kõnelusteks ettepaneku EKRE-le ja Reformierakonnale

21:56

Üle kahe päeva jooksnud Ruul kordas Eesti rekordit, jooks jätkub

21:53

Michal: arvan küll, et olen ka kolme kuu pärast peaminister

21:51

Eesti U-17 jalgpallineiud mängisid EM-valikturniiril Albaaniaga viiki

21:47

"Välisilm" tegi kokkuvõtte Trumpi ja Zelenski kohtumisest Valges Majas

21:38

Isamaa tegi Tartus Reformierakonnale ettepaneku võimuliidu moodustamiseks

21:29

Öised miinuskraadid võivad teed muuta libedaks

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01:58

Üle Eesti olid edukaimad valimisliidud

19.10

ERR.ee valimisblogi: uudised ja tähelepanekud KOV valimistest

00:57

Mõru valimisvõit: Keskerakond jäi Tallinnas ainuvõimuta, volikogust jäi välja EKRE

09:00

Kris Kärner: ei ole vahet, mis erakonda kuulun, seisan oma valijate eest

14:39

Ansip: seda Tallinnas kokku keedetud lollust ei olnud kellelegi vaja

01:44

Klaas süüdistas Tartu kaotuses Tallinnas toimunut

11:38

Helme: me alahindasime eelmise suve tüli mõju

07:47

Kõlvart: loogiline valik oleks teha koalitsiooniettepanek Isamaale

19.10

Esialgsed andmed: valimistel andis oma hääle 59,2 protsenti valijatest Uuendatud

01:37

Isamaa edestas Tartus napilt Reformierakonda

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

22:18

ETV spordisaade, 20. oktoober

21:56

Üle kahe päeva jooksnud Ruul kordas Eesti rekordit, jooks jätkub

21:51

Eesti U-17 jalgpallineiud mängisid EM-valikturniiril Albaaniaga viiki

21:17

Kirdist sai Soome odavisketähe treener

loe: kultuur

16:47

Ave Palm: tsüanotüüpiasinine sobib hästi Eesti kargusesse

16:37

Pildid: Rüki galeriis avati Anna-Liisa Kree näitus "Suvi on vaid meeleseisund"

16:33

Daniel Vaarik: proovime ajakirjandust ja filmi ühildada

15:51

Nädalavahetuse vaadatuim linateos Eesti kinodes oli "Gabby Nukumaja: Film"

loe: eeter

19:17

Uus tõsielusari "Tippvormi(s)" otsib lahendusi kehvale füüsilisele vormile

19:14

Eesti Laulu konkursile esitati 171 lugu

15:14

Navitrolla: kõige paremad pildid sünnivad ilma igasuguse taotluseta

09:03

"Klassikatähtede" popitöötluste vooru võitis Havryil Sydroyk

Raadiouudised

18:50

Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid heaks Vene energiast loobumise

18:50

Isamaa alustas Tartus enne ametlikke koalitsioonikõnelauste algust kiirkohtumisi

18:50

Kohalike valimiste tulemused valmistasid mitmele erakonnale pettumuse

18:35

Päevakaja (20.10.2025 18:00:00)

16:50

Tartus lõppes Reformierakonna kauaaegne võiduseeria

16:10

Kõrge valimisaktiivsuse tõttu võttis häälte lugemine kauem aega

15:25

Raadiouudised (20.10.2025 15:00:00)

13:15

Narvas hakkab koalitsioonikõnelusi pidama Mihhail Stalnuhhin

13:05

Ilm püsib suuremate külmadeta

12:45

Valgas senine võimuliit jätkata ei saa

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo