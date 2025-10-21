Kolmapäev tuleb selge ja vähese pilvisusega

Kolmapäeval laieneb madalrõhuala idaserv üle Läänemere ning survestab Venemaal paiknevat kõrgrõhuala. Baltimaad jäävad kahe rõhuala piirimaile. Saabuval ööl on pilvisus vähene ning ilm sajuta. Päeval on pilvi rohkem ning kohati sajab hoovihma. Neljapäeval taganeb kõrgrõhuala sügavamale Venemaale ning madalrõhuala idaserv nihkub üle Baltimaade. Öösel pilvkate tiheneb ning vihmasajud laienevad üle maa.

Eelolev öö tuleb selge, kohati ka vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, iiliti 12, rannikul 7-14, iiliti 18 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 3, saartel ja läänerannikul kuni 8 kraadi, seega, Mandri-Eesti on teedel libeduseoht.

Kolmapäeva hommik tuleb selge ja vähese pilvisusega, Lääne-Eestis ja idapiiri ääres veidi pilvisem, kuid kõikjal sajuta. Tuul puhub kagust 3-9, iiliti 12, saartel ja rannikul 7-14, iiliti 18 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 4, rannikul kuni 8 kraadi. Kohatine libeduseoht mandril seega püsib.

Ka päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning kohati sajab hoovihma. Tuul puhub enamasti kagust 4-10, iiliti 14, rannikul 7-14, iiliti 18 m/s. Sooja on oodata 6 kuni 11 kraadi.

Järgnevail päevil muutub ilm soojemaks ja sajusemaks. Neljapäev tuleb pilvine ja vihmane ning sooja on keskmiselt 8 kraadi. Reede ja laupäev tulevad vahelduva pilvisuse ning kohatise vihmaga. Keskmine temperatuur tõuseb 11 kraadi peale. Pühapäeval pilvisus taas tiheneb ning vihmasadu muutub laialdasemaks. Sooja on keskmiselt 7 kraadi.