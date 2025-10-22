X!

Reinsalu kritiseeris Lukase loobumisotsust

Raadiouudised
Raadiouudised

Erakonna Isamaa esimehe Urmas Reinsalu arvates oli erakonna Tartu linnapea kandidaadi Tõnis Lukase otsus loobuda linnapea kohast viga.

Reinsalu ütles Äripäeva raadiole, et inimesed lootsid ja soovisid näha Tartus muutust ja kui valimiste võitjalt ehk siis Isamaalt see võimalus ära võetakse, ei ole see õiglane. Lukas ütles rahvusringhäälingule, et otsuse tegi fraktsioon ehk need inimesed, kes Tartu linnavolikokku valiti. Ta lisas, et oli valmis linnapeaks hakkama, aga tal peab olema selleks ka toetus oma erakonna sees. Lukase sõnul oleks Reformierakond linnapea kohata teinud võimuliidu teistega.

Jane Saluorg, Tartu

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:19

Juhan Kivirähk: poliitilisest aritmeetikast

13:18

Eesti jalgpalliametnikud töötavad sel nädalal eurosarjades mitmel rindel

13:14

Keskerakond kaalub Kohtla-Järvel koalitsiooni moodustamist Uuendatud

13:07

Arvustus. Misha Panfilovi eksootika on loomulik ja vahetu, mitte klišeelik ega fetišeeriv

13:06

Tehisaru tungib jõuliselt inimeste teleritesse

13:06

Ukraina ründas mitut tähtsat Venemaa tööstusrajatist Uuendatud

13:05

Jõgeva vallas senine võimuliit jätkata ei saa

12:57

Fossiilkütuste eksportijad USA ja Katar kritiseerisid EL-i rohereegleid

12:55

Reinsalu kritiseeris Lukase loobumisotsust

12:53

Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.10

EKRE ütles Pärnus Isamaale ära ja saab viieliikmelises koalitsioonis linnapea koha Uuendatud

21.10

USA ametnik: Trump ei plaani Putiniga lähiajal kohtuda Uuendatud

21.10

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus astus tagasi Uuendatud

21.10

Sõja 1336. päev: Ukraina droonirünnak peatas Vene naftatehase töö Uuendatud

13:06

Ukraina ründas mitut tähtsat Venemaa tööstusrajatist Uuendatud

21.10

Tartu linnapeaks jääb Klaas, volikogu esimees tuleb Isamaast

08:54

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

21.10

Prantsusmaa ekspresident Sarkozy asus vanglakaristust kandma Uuendatud

20.10

Ansip: seda Tallinnas kokku keedetud lollust ei olnud kellelegi vaja

21.10

Islandilt leiti esmakordselt sääski

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

13:18

Eesti jalgpalliametnikud töötavad sel nädalal eurosarjades mitmel rindel

12:49

Hollas ja Remmelg jätkavad hooaega MK-etapiga Lõuna-Aafrika Vabariigis

12:20

Spordimuuseumis näeb Balti turniiri võidukarikaid

11:57

Alaveri kunagine konkurent: Mati ütles, et sõi anaboolseid steroide

loe: kultuur

13:07

Arvustus. Misha Panfilovi eksootika on loomulik ja vahetu, mitte klišeelik ega fetišeeriv

10:26

Galerii: Edith Karlsoni Veneetsia biennaalil käinud skulptuurid jõudsid Kumusse

10:09

Algas 2028. aasta rahvamuusikapeo loomingulise juhi konkurss

09:33

Madli Lääne filmist "Unetute ööde laul": digiajastu hoopis eraldab meid ja tekitab üksildustunnet

loe: eeter

11:37

Jahimees: kui tähnikhirv ise koju ei lähe, peame ta välja küttima

11:24

Andra Teede: Tinderi kassi-hiire mängust midagi põnevamat ei ole

10:26

Galerii: Edith Karlsoni Veneetsia biennaalil käinud skulptuurid jõudsid Kumusse

09:25

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

Raadiouudised

12:35

Neljapäeval sajab ajuti vihma

12:25

Raadiouudised (22.10.2025 12:00:00)

10:05

Merz: Euroopa peab oma konkurentsivõimet tugevdama

10:05

Viljandi võimukõnelustel on kõik veel lahtine

09:55

Kohati sajab hoovihma

09:25

Raadiouudised (22.10.2025 09:00:00)

21.10

Tartu linnas käivad koalitsioonikõnelused Isamaa ja reformierakonna vahel

21.10

Reformierakond pooldab Tallinna võimuliitu Isamaa, sotside ja parempoolsetega

21.10

Päevakaja (21.10.2025 18:00:00)

21.10

Euroopa Liit kaalub etanooli klassifitseerimist ohtlikuks aineks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo