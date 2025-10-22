Reinsalu kritiseeris Lukase loobumisotsust

Reinsalu ütles Äripäeva raadiole, et inimesed lootsid ja soovisid näha Tartus muutust ja kui valimiste võitjalt ehk siis Isamaalt see võimalus ära võetakse, ei ole see õiglane. Lukas ütles rahvusringhäälingule, et otsuse tegi fraktsioon ehk need inimesed, kes Tartu linnavolikokku valiti. Ta lisas, et oli valmis linnapeaks hakkama, aga tal peab olema selleks ka toetus oma erakonna sees. Lukase sõnul oleks Reformierakond linnapea kohata teinud võimuliidu teistega.

Jane Saluorg, Tartu