EL-i tippametnik Martin Selmayr lahkub nädala lõpus ametist

Selmayr kinnitas Politicole, et rääkis oma tagasiastumisest juba paar nädalat tagasi, kui tollal veel Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadiks olnud Ursula von der Leyen esimest korda selles rollis Strasbourg'i külastas.

"Ma ütlesin talle, et see teema (sakslased kahel kõrgel ametikohal - Toim.) tõstatub ning et tal tuleb sellele vastata, minust sõltumata," selgitas Selmayr. "Ma ütlesin talle, et kõige olulisem on, et ta selle hääletuse võidaks."

Esmaspäeval vihjaski Von der Leyen, et juhul, kui ta peaks valitama Euroopa Komisjoni presidendiks, lahkub Selmayr Euroopa Komisjoni peasekretäri ametist.

Pikka aega Jean-Claude Junckeri kabinetiülemaks olnud Selmayr nimetati Euroopa Komisjoni peasekretäriks möödunud aasta veebruaris ning sellega seotud asjaolud pälvisid EL-i intsitutsioonides rohkelt kriitikat. Selmayri uut ametikohta tõlgendati tookord ohuna, et ta jääb Komisjoni tööd suunama ka pärast Junckeri ametiaja lõppu. Selmayri kiirkorras edutamise mõistis sama aasta septembris hukka ka Euroopa ombudsmani raport. Osade analüütikute hinnangul tuli tal nüüd sellest ametist lahkuda eelkõige just seetõttu, kuidas ta sellele kohale sai.

48-aastast juristiharidusega sakslast Selmayri on nii meedia kui ka Brüsseli-eksperdid pidanud vägagi vastuoluliseks ametnikuks - ühelt poolt peetakse teda võimekaks ja lugupeetud tippametnikuks, teiste hinnangul olevat aga jõulise võimutsejaga, kes oma eesmärkide nimel on valmis ka kauaaegseid reegleid eirama. Ka Juncker ise on pannud talle hüüdnime Koletis ja sellega soovis Komisjoni president enda sõnul viidata Selmayri üliinimlikule töövõimele. Teiste hinnangul aga väljendavat see hüüdnimi pigem Selmayri halastamatut juhtimisstiili ja võimuambitsioone. Eriti häirib Selmayri isik Brexiti-meelset Briti meediat, kus talle on antud ka nimi Brüsseli Rasputin.

Küsimusele, kellest saab tema mantlipärija, vastas Selmayr, et tõenäoliselt saab see olema prantslane. "See Komisjon on Prantsuse-Saksa projekt ning see on hea asi," märkis ta ja noogutas, kui Politico pakkus välja, et favoriidiks sellele ametikohale võib olla prantslane Olivier Guersent, kes hetkel juhib finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraati.

Selmayr andis intervjuus mõista, et hetkel pole tal plaanis Brüsselisse jääda, sest umbes 15 aastat tööd EL-i täitevvõimu juures olevat piisav.

"Ma ootan praegu pikka puhkust," lausus ta ja tunnistas, et puhkama kavatseb ta minna Austriasse.

Politico kirjutab ka, et hoolimata sellest on Selmayr tööpakkumisi ootamas ning meediasse on jõudnud ka üks soovituskiri.