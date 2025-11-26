X!

Maasikas tõusis Euroopa välisteenistuses peasekretäri asetäitjaks

Eesti
Matti Maasikas
Matti Maasikas Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Euroopa Liidu välisteenistuse (EEAS) senine tegevdirektor Matti Maasikas nimetati ajutiselt EEAS-i peasekretäri asetäitjaks, mis tähendab tema tõusu välisteenistuse hierarhias.

"Maasikas on määratud Euroopa välisteenistuse (EEAS) peasekretäri asetäitjaks, teatasid kaks ametnikku Politico ajakirjanikule," seisab väljaande Politico kolmapäevahommikuses infobülletäänis.

"Vastab tõele," ütles ka Maasikas ise kolmapäeval ERR-ile, rõhutades siiski, et on sellel kohal kohusetäitja.

Maasika sõnul saab tema tegevusvaldkonnaks uues ametis geoökonoomika ja institutsioonidevahelised suhted. "Hakkan toetama Euroopa Liidu välispoliitika kõrget esindajat Kaja Kallast välissuhete nõukogude ettevalmistamisel ja suhtlemisel liikmesriikidega ning samuti esindama teda alaliste esindajate komitees (COREPER II, st liikmeriikide saadikute koostöö formaati - toim.)," ütles Maasikas.

Politico lisas, et ametikoht pidi esialgse plaani kohaselt minema EL-i praegusele esindajale Vatikanis Martin Selmayrile, kes oli kunagise Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri kabinetiülem ja keda peeti sel ajal Euroopa Liidu kõige mõjuvõimsamaks ametnikuks.

Selmayri nimetamist olevat toetanud ka Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja ja EEAS-i juht Kallas, kuid Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni vastuseisu tõttu jäi Selmayri nimetamine ära, märkis Politico. Selmayri Brüsselisse toomises nähti Kallase võimalust tugevdada oma positsioone Euroopa Liidu võimumängudes.

Maasikas on alates 1. novembrist 2024 olnud EEAS-i Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni tegevdirektor, mis tähendab, et ta vastutab EL-i välispoliitika koordineerimise eest selles regioonis asuvate EL-väliste riikidega, eelkõige aga Ukraina toetamise eest.

Maasikas rõhutas kolmapäeval ERR-ile, et see roll jääb talle ka ajutiselt asepeadirektorina töötades alles.

Aastatel 2019–2023 juhtis Maasikas EL-i esindust Ukrainas ning on varem olnud mitmel kõrgel kohal Eesti välisministeeriumis.

Kolm aastat tagasi peeti Maasikat Ida-Euroopa kandidaadiks Jeppe Tranholm-Mikkelseni järel mõjuvõimsale EL-i Nõukogu peasekretäri kohale, mille aga tema asemel sai Thérèse Blanche, kirjutas Politico.

Maasika praegune roll uues ametis kestab kuni sellele kohale korraldatav konkurss annab alalise peasekretäri asetäitja. Konkurss võtab eeldatavasti vähemal kuus kuud aega.

Toimetaja: Mait Ots

