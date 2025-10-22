Ossinovski: usun, et paljud Isamaa valijad tunneks end petetuna liidust Keskerakonnaga

Sotsiaaldemokraat ja Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski sõnas "Esimeses stuudios", et sotside suur toetus pealinnas on osaliselt tänu suvisele võimukriisile, kuid ei usu, et see linnajuhtimisele kuidagi kasuks tuli.

"Kui rääkida mõjust valimistulemusele, siis ma arvan, et see oli kaheosaline. Esimene oli tõesti see, et tõenäoliselt said sotsid hääli juurde, aga kindlasti see tugevdas ka Keskerakonda. Ka seda tagasisidet saime me üpris palju, et see suvine trall tegelikult õõnestas teatud hulga tallinlaste usku sellesse, et ilma Keskerakonnata on võimalik stabiilselt valitseda. Kokkuvõttes ei ole midagi, mille üle rõõmu tunda ja ma arvan, et Reformierakond sai ka siiski oma signaali valijatelt ja teame, et erakond on ka viga tunnistanud," lausus Ossinovski.

Ossinovski avaldas ka, et ei tunne muret Isamaa erakonna pärast, kes peab otsustama, kas soovib asuda läbirääkimistele Keskerakonna või nelikliiduga. Sotsiaaldemokraat tõi välja, et ka teistel nelikliiduga liitunutel - sotsid, Parempoolsed ja Reformierakond - on võimalik luua koalitsioon hoopis Keskerakonnaga, kui selleks on soovi.

"Valimised võitis ootuspäraselt Keskerakond ja nad said päris arvestatava mandaatide hulga, aga ainuvõimuks neil sellest ei piisanud. EKRE jäi välja ja loomulikult on ka baasmatemaatika lihtne: igaüks nendest neljast erakonnast võib minna Keskerakonna kaissu ja teha nendega võimuliit. Meie ütlesime enne valimisi välja, et meie seda ei tee ja meie valimisloosung oli, et juhtimises edasi või Keskerakonnaga tagasi. Aga see, et igalühel neist erakondadest on võimalik teoreetiliselt seda teha, see oli teada enne ja on teada ka praegu. Ega Isamaa positsioon ei ole kuidagi erandlik. Teised kaks erakonda - Reformierakond ja Parempoolsed - on suhteliselt kiiresti selle väärtushoiaku võtnud, et nad soovivad nelikliidu jätkamist ja ei soovi Keskerakonna naasmist ja ma arvan, et sama väärtusvalik seisab ees Isamaal. Erakond, kes on ju peaaegu igat oma lauset alustanud sõnadega eestikeelsus või eestimeelsus, siis mul on väga raske ette kujutada, kuidas nad ütlevad, et kuna said nendega rohkem ametikohti, siis lähevad Keskerakonda," selgitas Ossinovski.

Praegune linnapea tõi ka välja, et on suhelnud Isamaa liikmetega ning ka temale on väljendatud soovi erakonna enda sees enne vastuse andmist arvamusi arutada. Küll aga ei mõista Ossinovski, millised saaksid olla Isamaa ratsionaalsed põhjused, miks luua võimuliit Keskerakonnaga.

"Riskid on minu meelest nende jaoks väga suured. "Eesti vajab muutust" (Isamaa valimisloosung - toim) on arusaadav - kõik retoorika on suunatud 2027. aasta märtsikuusse (riigikogu valimised - toim) ja Reinsalu tahab saada peaministriks ning paljudes omavalitsustes, kus kampaaniat tehti sisuliselt Reformierakonna vastu, see toimis ja töötas. Tallinnas on päris keeruline, minu jaoks vähemalt, püüda sõnastada seda muutust sellega, et toome korruptsioonis süüdi mõistetud ja Isamaa valijale kindlasti kahtlase Keskerakonna tagasi võimule. Ma arvan, et Tallinna puhul on siiski see väärtusvalik hoopis teistsugune," ütles Ossinovski.

Ossinovski lisas, et Isamaa suudab ehk koalitsiooni Keskerakonnaga oma valijale pikema aja peale maha müüa, aga see ei pruugi nii minna, mis tähendaks põrumist riigikogu valimistel.

"Meenutame, kuidas sel suvel Reformierakond hindas, et nad suudavad oma valijatele maha müüa kaksikliidu Keskerakonnaga, aga olid ka ise väga üllatunud, kuivõrd vastumeelne Keskerakond Reformierakonna valijatele on. Isamaa puhul ka, kes ikkagi nendel valimistel – nad küll ei välistanud enne valimisi koostööd Keskerakonnaga – iga keharakuga andis mõista, et nad ei soovi Keskerakonnaga koalitsiooni teha. Ka kogu reklaam oli ehitatud sellele. Ma usun, et suur osa Isamaa valijaid tunneks end üsna petetuna selles olukorras. Kas see läheb üle ja kas see võib ununeda järgmisteks riigikogu valimisteks, tõenäoliselt võib, aga see töö, et hakata õigustama kogu seda keskerakondlikku juhtimisstiili, mis siis tagasi tuleks koos Kõlvartiga… See töö on ju püsiv. Jälle keegi Lasnamäe keskerakondlane Facebookis arvab midagi Ukraina sõjast või millestki muust ja ongi kõik mikrofonid Isamaa nina all," selgitas Ossinovski.

Sotsiaaldemokraadid olid veel ise mõned aastad tagasi liidus Keskerakonnaga, kuid kohe, kui Keskerakond mõisteti Port Franco kriminaalasjas süüdi, lahkuti koalitsioonist.

"Me lahkusime Keskerakonnaga koalitsioonist, kui tuli Porto Franco süüdimõistev kohtuotsus, mis on väga paljudele jätnud kuidagi mulje, et see puudutas Jüri Ratast ja teisi ning Kõlvart ise on püüdnud seda nii serveerida. Tegelikult see kohtuotsus puudutas Mihhail Korbi ja Mihhail Kõlvarti tegusid. Üks siis peasekretärina ja teine Tallinna linnapeana – rahastaja soovidele vastutulek, mille eest erakond kriminaalselt ka süüdi mõisteti. Keskerakond muidugi jätkuvalt ei tunnista, et nad midagi on valesti teinud ka selles konkreetses juhtumis, aga lisaks sellele ka kõik see, mis viimase pooleteise aasta jooksul on ilmnenud – ebaseaduslikud rahaeraldused Kalle Klandorfi korvpalliklubile, Kõlvartiga seotud taekwondo spordiklubile ja nii edasi. See on ju tegelikult terve muster asjadest, mis selles ökosüsteemis on," ütles linnapea.

Hetkel ei pea Ossinovski ka võimalikuks isegi kaaluda koalitsiooni Keskerakonnaga, kuna ei ole näinud muutust nende hoiakutes.

"Kõiki neid muudatusi, mida meie oleme teinud selleks, et seda linnasüsteemi puhastada – ametkonna vähendamine, erinevate struktuuride ühendamine, et professionaalset juhtimist pakkuda – kõigele on oldud põhimõtteliselt süsteemselt vastu. Nad on lubanud kõik projektid peatada, mida oleme alustanud. See ei kõnele uue kvaliteediga koostöövõimelisest erakonnast, mis on loomulikult ka loogiline, sest seda juhivad ju samad inimesed ikka edasi," ütles Ossinovski.

"See, mida valijad tagasisidena andsid, oli ikkagi ju päris selge, et ei soovitud Keskerakonna-EKRE võimu ja mõelda, miks sotsidel läks üle ootuste hästi, ongi see, et me suutsime kõige veenvamalt selle valimisküsimuse üles panna ja see läks valijatele korda. Inimestega tänavatel kohtudes nägime seda, et see läheb neile korda ja sellepärast olen ma öelnud ka, et nende nelja erakonna moraalne vastutus on see võimuliit nüüd kokku panna, olles ka valijatele seda lubanud. Kas see saab olema lihtne koalitsioon? Loomulikult ei saa. Milline koalitsioon üldse kunagi lihtne on ja erakondadel on ikka ja alati erinevad nägemused, aga seal on võimalik kokku leppida, kui koostöötahe on olemas. Viimane mõte on see, et linnas loomulikult on mingi hulk ideoloogilisi küsimusi, aga suur osa linnajuhtimisest on ju tegelikult praktiliselt elu korraldamine ja ma arvan ka, et Tallinna elanikud kõrgideologiseerituid vaidlusi pigem ei taha, vaid tahaks, et linn areneks normaalselt edasi," lausus Ossinovski.