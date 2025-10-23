X!

Politico: Trump alustas survet Euroopa kliimadirektiivi tühistamiseks

Välismaa
Enefit Greeni Paldiski tuulepark.
Enefit Greeni Paldiski tuulepark. Autor/allikas: Enefit Green
Välismaa

USA president Donald Trumpi administratsioon suurendab survet Euroopa Liidule, et liit tühistaks või muudaks ettevõtete kasvuhoonegaaside heitkoguseid käsitlevat direktiivi, kirjutab Politico.

Nädal varem saavutas USA ootamatu võidu ÜRO kavandatud laevanduse kliimatasu üle. Ühe Trumpi valitsuskabineti liikme sõnul oli see erakorralise lobitöö tulemus.

Oma värskeimas algatuses hoiatas USA energeetikaministeerium koos Katari valitsusega Euroopa Liitu, et see riskib "oluliste energiatarnete" hinnatõusuga, kui ei muuda või tühista ettevõtete kestlikkuse hoolsuskohustuse direktiivi (CSDDD).

"Me usume siiralt, kui EL-i liitlased ja sõbrad, et CSDDD kahjustab oluliselt liitu ja selle kodanikke, kuna see toob kaasa kõrgemad energia- ja toorainete hinnad ning pärsib investeeringuid ja kaubandust," seisis USA energeetikaministeeriumi ja Katari ühises avalikus kirjas Euroopa Liidu juhtidele ja liikmesriikidele.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja Markus Lammert keeldus samal päeval toimunud pressikonverentsil kommenteerimast Euroopa Parlamendi läbirääkimisi kliimadirektiivi üle.

Trump ja tema ametnikud on kuid püüdnud leevendada kliimaregulatsioone nii kodu- kui ka välismaal, väites, et need ohustavad USA "fossiilkütuste ülemvõimu". Viimastel nädalatel on tal õnnestunud mõningaid riike ka oma poolele saada.

Laevanduse kliimamaksu nurjamine

Möödunud reedel õnnestus USA-l nurjata ÜRO rahvusvahelise mereorganisatsiooni (IMO) ettepanek kehtestada esimene ülemaailmne kliimamaks laevandusele. Merendusorganisatsiooni kohtumisel Londonis oodati, et tasu võetakse vastu, kuid selle asemel lükati algatus vähemalt aasta võrra edasi.

Edasilükkamist toetasid teised naftariigid Venemaa ja Saudi Araabia. Euroopa Liidu liikmed Kreeka ja Küpros aitasid viivitamisele kaasa, jäädes lõpphääletusel erapooletuks.

Hääletuse tagajärjed on mõjutanud Euroopa kliimadiplomaatiat ka sel nädalal, peatades ajutiselt EL-i sisemised arutelud bloki seisukoha üle järgmisel kuul Brasiilias toimuval COP30 kliimakonverentsil.

USA energeetikaminister Chris Wright ja põllumajandusminister Brooke Rollins väljendasid kolmapäeval rahulolu, toodes esile, kuidas nad takistasid laevandustasu kehtestamist. Wright ütles, et helistas isiklikult läbi 20 riiki, samal ajal kui Rollins tegeles selliste riikidega nagu Antigua ja Jamaica, nimetades seda "kõik pardale" pingutuseks. Kampaanias osalesid ka kaubandusminister Howard Lutnick ja välisminister Marco Rubio, lisas Wright.

Wright ütles, et kirjutas õhtul enne hääletust isiklikult postituse sotsiaalmeediaplatvormile Truth Social, mille president oma kasutaja alt postitas. "Ameerika Ühendriigid EI LUBA seda globaalset rohepettuse maksu laevandusele," seisis postituses. (Trump muutis "kolm või neli sõna", märkis Wright.)

"Me pöördume tagasi realistliku energiapoliitika juurde," ütles Wright America First Policy Institute'i üritusel. "See pole võit ainult Ameerikale — see on võit kogu maailmale."

Euroopa kliimasurve

Euroopa Liit on juba teatanud, et ei kavatse oma ettevõtete kestlikkusalase hoolsuskohustuse direktiivi tühistada, ehkki võib tühistada tsiviilvastutuse sätte, et muuta seadus lihtsamaks. Direktiivi muutmine on aga Euroopas keeruline, kuna seadusandjad on eriarvamusel, kui palju tuleks ettevõtete kestlikkusaruandluse nõudeid leevendada.

Eelmisel aastal vastu võetud, kuid liikmesriikide poolt veel ülevõtmist ootav seadus nõuaks ettevõtetelt nende humanitaar- ja keskkonnamõjude tuvastamist ning nendega tegelemist nii Euroopas kui ka väljaspool seda.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aastal on Euroopa püüdnud vähendada sõltuvust Vene energiast, suurendades samal ajal USA veeldatud maagaasi importi. USA gaasitootjad on aga hoiatanud, et kliimadirektiiv suurendab äritegevuse kulusid Euroopa klientidega.

Oma kirjas hoiatasid USA energeetikaministeerium ja Katar, et kliimadirektiiv "ohustab oluliselt energia kättesaadavust ja taskukohasust Euroopa kodumajapidamistele ja ettevõtetele ning kujutab endast eksistentsiaalset ohtu EL-i tööstuslikule majanduskasvule, konkurentsivõimele ja vastupidavusele".

Valitsused kutsusid Euroopa Liitu direktiiv täielikult tühistama või vähemalt ümber kirjutama selle peamiseid sätteid, mis käsitlevad ettevõtete trahve ja tsiviilvastutust selle eiramise korral. USA ja Katar soovivad ka, et EL muudaks sõnastust, mis nõuab ettevõtetelt kliimamuutuste leevendamise plaanide esitamist.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

