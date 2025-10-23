X!

WSJ: Vene majanduse jaoks tulevad uued sanktsioonid väga kehval ajal

Välismaa
Vene naftakontsern Rosneft
Vene naftakontsern Rosneft Autor/allikas: SCANPIX/AFP/OLESYA KURPYAYEVA
Välismaa

Donald Trumpi administratsioon lisas Lukoili ja Rosnefti musta nimekirja ning ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Venemaa majanduse jaoks tulevad uued Moskva-vastased sanktsioonid väga kehval ajal.

Pole veel selge, kuivõrd uued sanktsioonid Vene majandust kahjustavad. Analüütikute sõnul sõltub sanktsioonide mõju sellest, kuidas neid jõustatakse ning kas Moskva suudab neist mööda hiilida, vahendas The Wall Street Journal. 

"Kui Trumpi administratsioon tõepoolest toetab tänaseid sõnu ka tegudega, siis eeldame, et rafineerimistehased, mis soovivad säilitada juurdepääsu USA kapitaliturgudele, loobuvad Vene naftabarrelitest," ütles finantsfirma RBC Capital Markets äristrateegia juht Helima Croft. 

Lisaks USA sanktsioonidele kiitis ka Euroopa Liit heaks 19. sanktsioonipaketi, mille eesmärk on tugevdada survet Venemaale ning takistada tema sõjamasina rahastamist. 

The Wall Street Journal toob välja, et viimased sanktsioonid tulid Vene majanduse jaoks halval ajal. Tohutud kulutused Ukraina sõjale tõid kaasa kiire inflatsiooni. Venemaa sõjaaegsele majandusele avaldavad veel survet tööjõupuudus ja kõrged intressimäärad. 

Venemaa välisministeerium samas väitis neljapäeval, et uued sanktsioonid ei tekita riigile probleeme. Varem toetas aga Vene majandust kõrge nafta hind, mis on pärast Trumpi naasmist Valgesse Majja oluliselt langenud.

Venemaa ametnikud on samuti juba hoiatanud majanduslangusega seotud ohtude eest. Moskva seisab silmitsi veel ka kasvava eelarvepuudujäägiga. 

Riigirahandus on nüüd raskes seisus ja Moskva pööras seetõttu pilgu Venemaa Rahvusliku Heaolu Fondi poole. Venemaa plaanib tõsta veel ka käibemaksu, mis omakorda võib kiirendada inflatsiooni veelgi. 

Joe Bideni administratsioon lisas juba Gazprom Nefti ja Surgutneftegasi musta nimekirja. See tähendab, et nüüd on kõik neli suuremat Vene naftafirmat USA sanktsioonide all. Eelmisel nädalal kehtestas ka Suurbritannia sanktsioonid Lukoili ja Rosnefti vastu. 

Leht toob välja, et see ühine lääne pingutus võib muuta ka Moskva-vastased sanktsioonid tõhusamaks.

Toimetaja: Karl Kivil

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:40

Euroopa Liidu riigijuhid kaaluvad külmutatud Vene vara kasutamist

18:40

Päevakaja (23.10.2025 18:00:00)

18:40

Tartus seab Isamaa nüüd linnapeakohast loobumiseks tingimusi

18:39

Maratoni maailmarekordinaine sai kolme aasta pikkuse võistluskeelu

18:13

WSJ: Vene majanduse jaoks tulevad uued sanktsioonid väga kehval ajal

18:10

Annuki kõrval teevad naiste koondise treeneripingil debüüdi ka kaks abilist

18:05

Isamaa on valmis Tartus linnapeakohast loobuma

17:43

Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener Uuendatud

17:28

Henri Christofer Aavik: läksin konkursile, et enda arengust vahekokkuvõte teha

17:14

Maris Lauri kandideerib Reformierakonna Tallinna piirkonna juhi kohale

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:14

USA kehtestas sanktsioonid kahe suurima Vene naftafirma vastu

15:30

Politsei kahtlustab kolme alaealist jõhkras tapatöös Uuendatud

12:30

Venemaa Rjazani naftatöötlemistehases puhkes suur tulekahju Uuendatud

22.10

Sõja 1337. päev: Ukraina ründas mitut tähtsat Venemaa tööstusrajatist Uuendatud

08:58

WSJ: USA kaotas piirangu Ukrainale antud kaugmaarakettide kasutamisele

15:55

Eesti plaanib hankida HIMARS-itele lisaks Lõuna-Korea raketiheitjaid Uuendatud

22.10

Kinod on hädas külastajate vähesusega

07:45

USA sanktsioonid Rosnefti ja Lukoili vastu panid nafta hinna tõusma

22.10

Venemaa plaanib tõsta käibemaksu ja kärpida maksusoodustusi

22.10

19-kordne Eesti meister: me olime õppelabor, kelle pealt tulid algteadmised

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

18:39

Maratoni maailmarekordinaine sai kolme aasta pikkuse võistluskeelu

18:10

Annuki kõrval teevad naiste koondise treeneripingil debüüdi ka kaks abilist

17:43

Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener Uuendatud

16:55

Aaron Aus teenis Hiinas neljanda koha ja oli kokkuvõttes 15.

loe: kultuur

17:28

Henri Christofer Aavik: läksin konkursile, et enda arengust vahekokkuvõte teha

16:26

Galerii: Kumus avaneb suur Eesti-Saksa ühisnäitus

15:48

Galerii: Kuldnõela pälvis Kirill Safonov

14:05

Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn nominendid

loe: eeter

13:03

Üks aevastus tekitab õhus minuteid püsiva viiruspilve

11:07

Kuldnõela laureaat Kirill Safonov: naised on meie aja kangelased

09:56

Hea Hoo töökeskused pakuvad tööd ligi 800 erivajadusega inimesele üle Eesti

08:48

Eelmiste valimiste ajal ühismeedias tuntuks saanud proua: mind tunti ka sel suvel ära

Raadiouudised

15:30

Kohtunikud ei toeta kohtureformis plaanitud kohtute liitmist

15:30

Raivo Vare: USA sanktsioonid ei mõjuta Venemaa tahet sõda pidada

15:20

Raadiouudised (23.10.2025 15:00:00)

13:40

Raadiouudised (23.10.2025 12:00:00)

12:40

Esimesed moodsad Gripeni lennukid jõuavad Rootsist Ukrainasse ilmselt paari-kolme aasta pärast

12:40

Liitlased harjutasid keskpolügoonil Eesti metsades liikumist

12:30

Rahandusminister Ligi nimetas opositsiooni eelarvemuudatusi blufiks

10:50

USA teatas sanktsioonidest Venemaa suurtele naftafirmadele

10:50

EL ülemkogu kinnitab 19. sanktsioonipaketi

09:20

Raadiouudised (23.10.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo