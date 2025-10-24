X!

Keskerakond saadab Isamaale vastu oma küsimused

Eesti
Keskerakonna valimispidu
Keskerakonna valimispidu
Eesti

Keskerakond saadab Isamaa Tallinna tulevikku puudutavatele küsimustele vastuseks omakorda küsimused, millele soovib vastuseid saada, ütles erakonna esimees Mihhail Kõlvart. ERR-ile antud intervjuus ütles ta, et Keskerakonda süüdistatakse eestikeelse õppe pidurdamises ja eestimeelsuse puudumises, sest kriitikutel pole endal sisulisi lahendusi.

"Kirjalikud eelkonsultatsioonid on ka võimalik viis, kuidas läbirääkimisi pidada, aga see peaks tähendama, et see protsess on ikkagi kahesuunaline. Me loomulikult oleme valmis küsimustele vastama, aga meil on ka küsimused, mida me saatsime Isamaale ja loodame, et me saame ka vastused. Meie ettepanek oli, et teeks seda üheaegselt. Et mõlemad vastused tulevad siis ühel ajal," ütles Kõlvart ERR-ile.

Üks teravamaid teemasid Keskerakonna puhul on küsimus eestikeelsele õppele ülemineku toetamisest.

"Meil on väga praktiline lähenemine. Kui Keskerakond oli linnavalitsuses, olid meetmed välja töötatud, nagu keelerännak, kogupäeva programm, käendavad tunnid, abiõpetajad. Ehk siis meil on kontseptuaalne lähenemine. Me oleme omal ajal selleks eraldanud üheksa miljonit ja ma arvan, et selle programmiga tuleb edasi minna," kommenteeris Kõlvart.

Reformierakonna esinumber Tallinnas Maris Lauri on öelnud, et Keskerakonna puhul on oht, et nad asuvad eestikeelse haridusele üleminekut takistama. "Olles Tallinnas näiteks koolide omanik, nad saavad luua meeleolu, nad saavad luua takistusi selleks, et need asjad ei liiguks, et õpetajate palgad ei tõuseks näiteks. Et ei ehitataks piisavalt koolihooneid, lasteaedu, mis tähendab seda, et ei saa teha näiteks rühmaõpet, keeleõpet või midagi muud," ütles Lauri.

"Kahjuks Reformierakond ei suuda midagi sisulist pakkuda, aga Keskerakond seda suudab ja oskab teha. Meil on olemas spetsialistid. Me oleme tegelenud mitte ainult loosungitega, vaid ka sisuliste lahendustega. Meie ajal loodi metoodika kompetentsuse keskus, kus õpetajad saavad täiendavat koolitust ja ettevalmistust selleks, et olla valmis ülemineku protsessiks. Sest on eraldi metoodika, eraldi teadmised, mida õpetajad peavad saama. Ja juba meie ajal mitusada õpetajat sellist koolitust on ka saanud. Reformierakond võiks pigem tegeleda sellega, et ka enda poolt pakkuda midagi sisulist, sest võrreldes Keskerakonnaga kahjuks nemad seda tänase päevani ei suutnud teha," vastas Kõlvart.

Lauri ütles veel, et Keskerakond on erakond, mis keeldub tunnistamast, et nendel on olnud korruptsiooniprobleem. Samuti on Keskerakonnale ette heidetud, et partei ei ole eestimeelne.

"Jällegi kahjuks erakonnad, kes olid ja on võimu juures, on see siis praegune riigivalitsus Reformierakonna juhtimisel või praegune linnavalitsus sotside ja Reformierakonna juhtimisel, mõlemad valitsemisstiilid on läbi kukkunud. Ja
läbikukkunud võim ei suuda pakkuda lahendusi, vaid hirmutab konkurentidega.
Kahjuks on see poliitiline klassika, aga loomulikult ma vastan ka
küsimustele. Esiteks, mis puudutab korruptsiooni, siis ma tuletan meelde,
et need keskerakondlased, kes olid erakonna juhtkonnas ja juhatuses, siis
kui plahvatas Porto Franco skandaal, on ammu teistes erakondades. Ja tihti just nendest erakondadest kõlavad ka kõige kriitilisemad süüdistused. Mis puudutab eestimeelsust, siis mina arvan, et tõeline eestimeelsus ei ole loosung. See on see, mis toimub inimese südames ja kui tuleb see vajalik hetk, siis inimene on valmis ka päriselt tegutsema ja enda riiki kaitsma. Ja ükski inimene ei saa öelda, et keskerakondlased ei ole selleks valmis täna või homme, sealhulgas ka mina," lausus Kõlvart.

ERR küsis veel Kõlvartilt, et kui Isamaa peaks hoopiski otsustama jääda opositsiooni, siis kas Keskerakond oleks valmis tegema koalitsiooni ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna või Reformierakonnaga.

"Täna ei ole mingit vajadust spekuleerida sel teemal. Minu arvates on kaks võimalust - kas tuleb koalitsioon Isamaa ja Keskerakond või tuleb suur koalitsioon Keskerakonna vastu. Või siis tuleb mitu ringi läbirääkimisi ja siis ennustada, kes kellega hakkab kokku leppima, ei ole üldse võimalik," ütles selle kohta Kõlvart.

Isamaa teatas neljapäeva õhtul, et ei otsustanud veel, kellega soovitakse koalitsioonikõnelusi alustada. Erakond pöördus kõigi linnavolikokku pääsenud erakondade poole kirjaga, milles toodud 15 põhiküsimusele soovib saada vastuseid.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond ja Parempoolsed teatasid reede hommikul, et ei kavatse vastata Isamaa saadetud 15 küsimusele Tallinna tuleviku kohta. Erakonnad kutsusid Isamaad hoopis otse koalitsoonikõnelustele.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

