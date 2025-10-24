Tartu koalitsioonikõnelustel jõuti hariduses ja kultuurivaldkonnas kokkulepeteni

Reformierakond ja Isamaa jätkasid reedel Tartus koalitsioonikõnelustega hoolimata segadusest, mis on nädala jooksul kõnelusi saatnud. Kokkulepetele jõuti nii hariduses kui ka kultuurivaldkonnas.

Kui Isamaa linnapeakandidaat Tõnis Lukas rääkis neljapäeval, et erakond on valmis linnapea kohast loobuma juhul, kui Reformierakond on valmis mõjutama ka riikliku poliitikat, sealhulgas takistama Tartu vangla rendilepingu ratifitseerimist, siis Isamaa piirkonna juht Kaspar Kokk ootuseid nii jõuliselt ei sõnasta.

"Me peame ikkagi aru saama sellest ka, et millised on kohaliku tasandi võimalused selliseid otsuseid muuta või mõjutada. Loomulikult me näeme hea meelega seda, et Reformierakonna Tartu piirkond seisab meiega vangla tulemisele vastu, aga nõudmisi, mis õiguslikult ei ole täidetavad, ei saa me õlule panna," lausus Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk.

Ka Reformierakonna linnapeakandidaat Urmas Klaasi sõnul kinnitati hommikuse kohtumise alguses, et kõik ametlikult sõlmitud kokkulepped peavad ja nii on võimalik koalitsioonikõnelustega jätkata.

"Kohtumise alguses Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk kinnitas, et kõik kokkulepped, mis me oleme teinud, need peavad ning Tartu vanglaga seotud teemat me kohtumisel ei käsitlenud. Me kindlasti töötame selliselt, et Tartu hääl ka vangla arutlemisel kõlaks, aga selge on see, et me ei saa Tartu raekojast juhtida parlamenti," sõnas Klaas.

"Ma ütlen kommentaariks linnapea arvamusele, et mina pean küll normaalseks, et nii Tartu linnavalitsuse kui ka volikogu liikmed seisavad tartlasi puudutavate teemade eest kogu vabariigi ulatuses," ütles Lukas.

Teadmisega, et Klaas saab linnapeakoha juhul, kui koalitsioonilepingusse saavad ka Isamaa jaoks olulised punktid, jätkati reedel läbirääkimisi nii haridusega kui ka kultuuriga seotud teemadel. Nii näiteks lepiti kokku, et lasteaiakohatasu ei tõsteta nelja aasta jooksul ning pered, kus on neli last saavad lasteaiakohatasu vabastuse.

"On kokku lepitud, et kultuurikeskus Siuru ja tema välialade ehitus algab ehk kõik need tööd, mis on Siuruga seoses planeeritud, lähevad edasi," ütles Klaas.

"Me tagame kõikidele Tartu lastele põhikoolijärgse õppimisvõimaluse Tartu linnas. Sellel aastal juhtunu ei kordu. Isamaa jaoks kindlasti kõige olulisem on see, et me saime kokkuleppele, et järgmise nelja aasta jooksul me teeme korda Veeriku kooli koos spordihoonega. See investeeringumaht on 25 miljonit," sõnas Kokk.

Pärnus lahendusena nähtud viisi, kus linna juhib esialgu üks linnapea ja alates 2026. aastast teine, Tartus arutluse all ei ole.