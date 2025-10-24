X!

Tartu koalitsioonikõnelustel jõuti hariduses ja kultuurivaldkonnas kokkulepeteni

Eesti
Foto: Airika Harrik/ERR
Eesti

Reformierakond ja Isamaa jätkasid reedel Tartus koalitsioonikõnelustega hoolimata segadusest, mis on nädala jooksul kõnelusi saatnud. Kokkulepetele jõuti nii hariduses kui ka kultuurivaldkonnas.

Kui Isamaa linnapeakandidaat Tõnis Lukas rääkis neljapäeval, et erakond on valmis linnapea kohast loobuma juhul, kui Reformierakond on valmis mõjutama ka riikliku poliitikat, sealhulgas takistama Tartu vangla rendilepingu ratifitseerimist, siis Isamaa piirkonna juht Kaspar Kokk ootuseid nii jõuliselt ei sõnasta.

"Me peame ikkagi aru saama sellest ka, et millised on kohaliku tasandi võimalused selliseid otsuseid muuta või mõjutada. Loomulikult me näeme hea meelega seda, et Reformierakonna Tartu piirkond seisab meiega vangla tulemisele vastu, aga nõudmisi, mis õiguslikult ei ole täidetavad, ei saa me õlule panna," lausus Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk.

Ka Reformierakonna linnapeakandidaat Urmas Klaasi sõnul kinnitati hommikuse kohtumise alguses, et kõik ametlikult sõlmitud kokkulepped peavad ja nii on võimalik koalitsioonikõnelustega jätkata.

"Kohtumise alguses Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk kinnitas, et kõik kokkulepped, mis me oleme teinud, need peavad ning Tartu vanglaga seotud teemat me kohtumisel ei käsitlenud. Me kindlasti töötame selliselt, et Tartu hääl ka vangla arutlemisel kõlaks, aga selge on see, et me ei saa Tartu raekojast juhtida parlamenti," sõnas Klaas.

"Ma ütlen kommentaariks linnapea arvamusele, et mina pean küll normaalseks, et nii Tartu linnavalitsuse kui ka volikogu liikmed seisavad tartlasi puudutavate teemade eest kogu vabariigi ulatuses," ütles Lukas.

Teadmisega, et Klaas saab linnapeakoha juhul, kui koalitsioonilepingusse saavad ka Isamaa jaoks olulised punktid, jätkati reedel läbirääkimisi nii haridusega kui ka kultuuriga seotud teemadel. Nii näiteks lepiti kokku, et lasteaiakohatasu ei tõsteta nelja aasta jooksul ning pered, kus on neli last saavad lasteaiakohatasu vabastuse.

"On kokku lepitud, et kultuurikeskus Siuru ja tema välialade ehitus algab ehk kõik need tööd, mis on Siuruga seoses planeeritud, lähevad edasi," ütles Klaas.

"Me tagame kõikidele Tartu lastele põhikoolijärgse õppimisvõimaluse Tartu linnas. Sellel aastal juhtunu ei kordu. Isamaa jaoks kindlasti kõige olulisem on see, et me saime kokkuleppele, et järgmise nelja aasta jooksul me teeme korda Veeriku kooli koos spordihoonega. See investeeringumaht on 25 miljonit," sõnas Kokk.

Pärnus lahendusena nähtud viisi, kus linna juhib esialgu üks linnapea ja alates 2026. aastast teine, Tartus arutluse all ei ole.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:42

Paul Aron sõitis F1 vabatreeningul välja karjääri parima koha

22:31

Kullamäe: treenerist on lihtsam aru saada kui võib-olla Hispaanias

22:15

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:01

ETV spordisaade, 24. oktoober

21:52

Naiste jalgpallikoondis kaotas Balti turniiri poolfinaali Uuendatud

21:51

Tribuntsov oli Torontos lähedal Eesti rekordile Uuendatud

21:33

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajad õppisid droone ehitama ja kasutama

21:27

Nädalavahetus tuleb vihmane

21:22

Saks: tänu USA sanktsioonidele, võib see kõik Venemaa jaoks päris kurvalt lõppeda

21:12

Tartu koalitsioonikõnelustel jõuti hariduses ja kultuurivaldkonnas kokkulepeteni

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:57

Suri ettevõtja Heldur Meerits

23.10

Kaks Vene sõjalennukit rikkusid Leedu õhupiiri

23.10

Politsei kahtlustab kolme alaealist jõhkras tapatöös Uuendatud

11:16

Saksa meedia: Venemaa võib kasutada Estonia vrakki luuretegevuseks

11:19

SDE, Reformierakond ja Parempoolsed ei kavatse Isamaa küsimustele vastata

16:45

Pärnu linnapeaks saab esialgu Kristel Voltenberg Uuendatud

23.10

Isamaa on valmis Tartus linnapeakohast loobuma

16:23

Keskerakond saadab Isamaale vastu oma küsimused Uuendatud

20:55

Reuters: Ukraina rünnak lõi rivist välja Rjazani naftatehase tootmisüksuse Uuendatud

05:55

Euroopa Liit lükkas Venemaa külmutatud varade kasutamise plaani edasi

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

22:42

Paul Aron sõitis F1 vabatreeningul välja karjääri parima koha

22:31

Kullamäe: treenerist on lihtsam aru saada kui võib-olla Hispaanias

22:01

ETV spordisaade, 24. oktoober

21:52

Naiste jalgpallikoondis kaotas Balti turniiri poolfinaali Uuendatud

loe: kultuur

18:51

Värske luuleäpp Lullu toob iga nädal uue eesti luuletuse telefoni

18:40

Carnegie Halli publik tervitas Eesti muusikuid tormiliste ovatsioonidega

18:40

Uue romaani avaldanud Riismaa: tegelaste asemel mõtlesin näitlejate peale

17:35

Galerii: Ugalas jõudis proovisaali Martin McDonaghi "Inishmaani igerik"

loe: eeter

12:35

Kuu aega toiduostuvabalt elanud Evelin Kivimaa: loovus hakkas maruhästi tööle

10:27

Elmo Nüganen toob Endla "Arkaadias" lavale kaks tütart korraga

09:10

Carnegie Hallis esinenud Marand: tunded on väga ülevad

23.10

Üks aevastus tekitab õhus minuteid püsiva viiruspilve

Raadiouudised

19:00

Keskerakond saatis Isamaale omapoolsed küsimused

18:50

Kohilas sai nurgakivi BLRT valukoda

18:40

Päevakaja (24.10.2025 18:00:00)

15:30

Narva võimukõnelustel tahab linnapea kohta Stalnuhhini nimekiri

15:25

Kaju: Venemaa püüab süvalöökidega tekitada Ukrainas energiakriisi

15:20

Raadiouudised (24.10.2025 15:00:00)

12:45

Sillamäe keskerakondlaste juht: rahvale meeldib stabiilsus

12:30

Võru senine võimuliit viimistleb uut lepet

12:25

Laupäev tuleb vihmane

12:20

Raadiouudised (24.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo