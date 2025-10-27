Lukas Tartu linnapea kohast: mina isiklikult pole millestki loobunud

"Ei ole välistatud, et sügisene rehvivahetus Tartus ebaõnnestub, üks polt on lihtsalt kinni kiilunud," alustas Isamaa Tartu linnapeakandidaat Lukas viitega Reformierakonnale intervjuud "Terevisioonile", kus püüti selgust saada, kuidas sel nädalal võimukõnelused Tartus edasi lähevad.

Seejärel tõstatas Lukas ise linnapeakohast loobumise teema, väites, et kui öeldakse, et Isamaa linnapeakandidaat on millestki loobunud või kedagi reetnud, siis tema oma 4632 valijat reetnud reetnud ei ole.

"Mina isiklikult ei ole millestki loobunud, see on kollektiivne otsus ja nende poolt sisendatud, kellel on Reformierakonnaga rohkem kuum liin, kes saavad sealt rohkem informatsiooni," ütles Lukas. Ta avaldas siiski lootust, et Isamaa saab valitsemisprogrammi korda ning taastab usu oma inimestesse, et ikkagi Isamaa võitis Tartus valimised. "Võitjamentaliteeti peab rohkem olema poliitikas," manitses Lukas erakonnakaaslasi.

Saatejuhi küsimusele, kas koalitsiooni Reformierakonnaga ei tule, vastas Lukas: "Seda ma ei saa ka öelda. Kollegiaalne seisukoht oli, et me lähme läbi rääkima. Kuuma liini vahendajad arvasid, et muidu teeb Reformierakond kellegi teisega selle valitsusliidu ja opositsioonis ei saaks me üldse oma valijate huve esindada. Siin peame iga päev arutama, kuidas asjaga edasi minna."

Lukas on enda sõnul seisnud just selle eest, et linnapea, linnavalitsus ja volikogu liikmed peaksid ka väljaspool Tartut seisma Tartu huvide eest.

Juhul, kui Isamaal Reformierakonnaga Tartus koalitsiooni ei tule, tuleb järgmine samm Isamaas omavahel läbi arutada.

"See sõltub nendest partneritest, kas nad on paremad kui Reformierakond. Praegu on valija andnud meile ainult piiratud arvu variante, nii et hetkel töötame selle nimel, et saada korralik koalitsioonileping, aga eks me arutame igapäevaselt asju. Praegu on meil läbirääkimised Reformierakonnaga, Isamaa peab läbirääkimisi ühe erakonnaga korraga," rääkis Lukas.

Lukase kinnitusel jätkuvad esmaspäeval Reformierakonnaga koalitsioonikõnelused ning kavas on noorte ja spordi valdkond.

"Poliitikas pole lihtsaid lahendusi ja mind on ebaõiglaselt süüdistatud, nagu mina oleks millestki loobunud. Need kõik on kollegiaalsed otsused ja sõltuvad mingist muust informatsioonist. Nii et vaatame edasi, mis Tartust saab ja seisame oma valijate huvide eest," rõhutas Lukas veelkord.