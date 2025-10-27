X!

Lukas Tartu linnapea kohast: mina isiklikult pole millestki loobunud

Eesti
Foto: Airika Harrik/ERR
Eesti

Tõnis Lukase sõnul ei vasta tõele väited, nagu oleks tema isiklikult Tartu linnapea kohast Reformierakonna kasuks loobunud, vaid tegemist oli Isamaa kollegiaalse otsusega. Ebaselgeid signaale jagas Lukas Reformierakonnaga võimuliidu moodustamise teemal.

"Ei ole välistatud, et sügisene rehvivahetus Tartus ebaõnnestub, üks polt on lihtsalt kinni kiilunud," alustas Isamaa Tartu linnapeakandidaat Lukas viitega Reformierakonnale intervjuud "Terevisioonile", kus püüti selgust saada, kuidas sel nädalal võimukõnelused Tartus edasi lähevad.

Seejärel tõstatas Lukas ise linnapeakohast loobumise teema, väites, et kui öeldakse, et Isamaa linnapeakandidaat on millestki loobunud või kedagi reetnud, siis tema oma 4632 valijat reetnud reetnud ei ole.

"Mina isiklikult ei ole millestki loobunud, see on kollektiivne otsus ja nende poolt sisendatud, kellel on Reformierakonnaga rohkem kuum liin, kes saavad sealt rohkem informatsiooni," ütles Lukas. Ta avaldas siiski lootust, et Isamaa saab valitsemisprogrammi korda ning taastab usu oma inimestesse, et ikkagi Isamaa võitis Tartus valimised. "Võitjamentaliteeti peab rohkem olema poliitikas," manitses Lukas erakonnakaaslasi.

Saatejuhi küsimusele, kas koalitsiooni Reformierakonnaga ei tule, vastas Lukas: "Seda ma ei saa ka öelda. Kollegiaalne seisukoht oli, et me lähme läbi rääkima. Kuuma liini vahendajad arvasid, et muidu teeb Reformierakond kellegi teisega selle valitsusliidu ja opositsioonis ei saaks me üldse oma valijate huve esindada. Siin peame iga päev arutama, kuidas asjaga edasi minna."

Lukas on enda sõnul seisnud just selle eest, et linnapea, linnavalitsus ja volikogu liikmed peaksid ka väljaspool Tartut seisma Tartu huvide eest.

Juhul, kui Isamaal Reformierakonnaga Tartus koalitsiooni ei tule, tuleb järgmine samm Isamaas omavahel läbi arutada.

"See sõltub nendest partneritest, kas nad on paremad kui Reformierakond. Praegu on valija andnud meile ainult piiratud arvu variante, nii et hetkel töötame selle nimel, et saada korralik koalitsioonileping, aga eks me arutame igapäevaselt asju. Praegu on meil läbirääkimised Reformierakonnaga, Isamaa peab läbirääkimisi ühe erakonnaga korraga," rääkis Lukas.

Lukase kinnitusel jätkuvad esmaspäeval Reformierakonnaga koalitsioonikõnelused ning kavas on noorte ja spordi valdkond.

"Poliitikas pole lihtsaid lahendusi ja mind on ebaõiglaselt süüdistatud, nagu mina oleks millestki loobunud. Need kõik on kollegiaalsed otsused ja sõltuvad mingist muust informatsioonist. Nii et vaatame edasi, mis Tartust saab ja seisame oma valijate huvide eest," rõhutas Lukas veelkord.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:31

Keelesäuts. Kõrvitsate paraad

09:30

Hegle Pärna ja Ants Nõmper: allikakaitse tugevus ei sõltu paragrahvide arvust

09:25

Raadiouudised (27.10.2025 09:00:00)

09:20

Arvustus. "Seto Odüsseia": viimane siga tegi silma

09:19

Harju Elekter laiendab tootmist Uuendatud

09:16

Volikogukohata jäänud Eesti rahvuslased ja konservatiivid jätkab tegevust

09:07

"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

09:06

Tusk hoiatas, et surve Nord Stream 2 taaskäivitamiseks võib kasvada

09:04

Tiit Karuksi kuukommentaar: miksid jäävad

09:03

Kaarel Vanamölder ja Madli Vanamölder: vana linnaruum ja kaasaegne urbanistika

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.10

Sõja 1141. päev: Vene õhurünnakus Kiievile hukkus kolm ja sai viga 31 inimest

26.10

Prantsuse politsei tabas Louvre'i juveelivarguses kahtlustatavad

25.10

Kristjan Port: kaubamaja peaks hakkama lasteosakonda koomale tõmbama

26.10

Kaitserajatiste liigne salastamine võib kasvatada vaenlase huvi

26.10

Venemaa teatas tuumakütusel lendava tiibraketi Burevestnik edukast katsetusest

05:53

Moskva piirkonda tabas droonirünnak

26.10

Sotsid kutsusid Tallinna nelikliidu esmaspäevaks kohtumisele, Isamaa ütles ei

26.10

Ühtegi: kogu rinne Ukrainas on õhuke, sest seda ei suudeta vägedega katta

06:43

Autode registreerimistasu laekumine jääb alla ka kärbitud ootustele

26.10

Saatse ümbersõit andis kohalikele liikumisvabaduse, aga eraldatus jäi

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

09:04

Tiit Karuksi kuukommentaar: miksid jäävad

08:39

Elu mängu teinud Reaves vedas Lakersi võidule

08:05

Lovkov ja Parras tõid HC Pantrile magusa võõrsilvõidu

00:11

Norris võitis Mehhiko GP ja tõusis ühe punktiga MM-sarja üldliidriks

loe: kultuur

09:31

Keelesäuts. Kõrvitsate paraad

09:20

Arvustus. "Seto Odüsseia": viimane siga tegi silma

08:55

Swedish House Mafia annab tuleval aastal Eestis Baltikumi ainsa kontserdi

08:00

Minu elu muutnud raamat | Jaak Juske ja "Wikmani poisid"

loe: eeter

09:07

"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

08:00

Vaata uuesti: Karl Martin Tombaki esituses kõlas "De profundis"

08:00

Vaata uuesti: Harald Trassi esituses kõlas "Linnud lehtlas"

08:00

Vaata uuesti: Havryil Sydoryki esituses kõlas "Rhapsody in Blue"

Raadiouudised

26.10

Eestlaste Pärdi-kontserdid Carnegie Hallis läksid täismajale

26.10

Militaarobjektidest tuleb rääkida riiki ohustamata

26.10

Päevakaja (26.10.2025 18:00:00)

26.10

Eestile suurima mõjuga julgeolekuriskid on küberrünnakud ja desinformatsioon

26.10

Saatse kandi kohalikud muretsevad eraldatuse pärast

26.10

Lähipäevadel sajab lörtsi, ilm läheb jahedamaks

25.10

Heitekauplemissüsteemi ETS2 edasilükkamiseks tekkis võimalus

25.10

Viljandis avati linnarahva toel korda saanud Trepimägi

25.10

Lätis ei vaibu kired Istanbuli konventsioonist lahkumise ümber

25.10

Päevakaja (25.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo