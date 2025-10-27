X!

Saksa keemiatööstur nõuab EL-i süsinikumaksu kaotamist

Välismaa
Saksamaal asuv Evoniku keemiatehas
Saksamaal asuv Evoniku keemiatehas Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Keemiafirma Evonik tegevjuht Christian Kullmann andis intervjuu ajalehele Süddeutsche Zeitung ning avaldas sügavat muret Saksa tööstuse pärast. Tööstur nõudis EL-i heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) kaotamist ja energiahindade langetamist.

Evonik annab tööd ligi 32 000 inimesele ning firma müügitulu oli eelmisel aastal 15 miljardit eurot.

Kullmann pole samas rahul EL-i heitmekaubanduse süsteemiga ning ei toeta ka selle karmistamist. Ta leiab, et ETS paneb ettevõtetele liiga suure koormuse.

Kullmanni sõnul on Euroopal maailma karmim heitkoguste kauplemise süsteem. Saksamaa majandus sõltub aga ekspordist, sealhulgas ka keemiatööstusest. Ajakirjanik uuris seejärel täpsemalt, milles probleem seisneb. 

"Paljud tööstusfirmad on kriisis. Majandus on nõrk ja ebakindlus on suur. Lisaks sellele püsivad energia ja tooraine hinnad kõrgel tasemel. Selle kriisis on süsiniku maks Euroopa tööstusele rahvusvahelises konkurentsis veel üks asi, mis paneb meid ebasoodsasse olukorda. Samal ajal impordib Euroopa tohutul hulgal tooteid riikidest, kus on suured heitkogused. Need riigid on edukad, sest saavad tegutseda ilma selle täiendava maksuta. Pean seda meie tööstuse, heaolu ja kasvu jaoks väga ohtlikuks. CO2-maks tuleb kaotada või seda tuleb väga drastiliselt reformida," vastas Kullmann. 

Kullmanni sõnul praegune heitkoguste süsteem ei toimi, sest selline süsteem saab toimida ainult siis, kui selles osaleb ka ülejäänud maailm. Kuna USA ja Aasia selles ei osale, kahjustab CO2-maks hoopis Euroopa konkurentsivõimet.

Kullmann ütles, et ka niiöelda kliimatollid ei kaitse kohalikku tööstust ja tõi näiteks USA ja EL-i vahelise kaubanduslepingu. 

"Selle kokkuleppe kohaselt saavad Ameerika konkurendid saata oma kaupu Euroopasse nullprotsendilise tollimaksuga, olenemata nende tekitatud heitkogustest. Meie seevastu maksame USA-sse eksporditavate kaupade puhul kõrgeid tolle," rääkis Kullmann. 

Ta tõi välja, et Saksamaa annab vaid  kaks protsenti ülemaailmsetest heitkogustest. Saksamaa tööstus on kliimasõbralik, kuid Euroopasse imporditakse suure süsinikujäljega kaupu. Kullmann tõi veel välja, et globaalne majandus on täielikult muutunud. 

"Me oleme täiesti teistsuguse surve all, mitte ainult üldise kehva majandusolukorra tõttu. Kogeme suurt muutust, kõik võitlevad iseenda eest, tööstusriigid ei lahenda enam globaalseid probleeme koos. Võtke näiteks Olaf Scholzi muidu hea idee kliimaklubi kohta. See on täielikult läbi kukkunud. Nüüd seisame silmitsi konkurentidega, keda toetavad nende endi valitsused ja kellel on oluliselt madalamad energia- ja toorainekulud," rääkis Kullmann. 

Tema sõnul tuleb langetada ka energiahindasid. "Võrreldes meie konkurentide hindadega on need siin umbes kolm korda kõrgemad. Võtame näiteks USA,  energiakulud on seal oluliselt madalamad ja süsiniku maksud pole ebaproportsionaalselt kõrged," ütles Kullmann. 

Ta tõi veel välja, et kliimamuutustega vastane võitlus on inimkonna üks tähtsamaid ülesandeid.

"Selle vastu võitlemiseks vajame tipptasemel tehnoloogiat, mis meil juba on või saame Euroopas ja Saksamaal arendada. Paljud jätkusuutlikkuse ja kliimakaitse lahendused tulevad keemialaborist," rääkis Kullmann. 

Kullmann avaldas lootust, et kantsler Friedrich Merz ja Müncheni Bayerni fännist (Evonik on Bayerni rivaali Dortmundi Borussia suursponsor – toim) rahandusminister Lars Klingbeil on olukorra tõsidusest aru saanud ning toetavad nüüd pragmaatilist lähenemist. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Süddeutsche Zeitung

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:31

Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

14:26

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

14:25

Miinuskraade lähipäevil veel oodata ei ole

14:25

Donald Trump on sel nädalal Aasia visiidil

14:25

Bayern sulges Boatengile ukse

13:47

Kregor Zirk: sain vastuse ühele küsimusele

13:46

Trump: raketikatsetuste asemel peaks Putin tegelema sõja lõpetamisega

13:20

Aimar Ventsel: ühtset Venemaa opositsiooni pole olemas

13:18

Tartu rokkbänd Bloodfeather avaldas debüütlühialbumi

13:13

Glinka parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:31

Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

06:43

Autode registreerimistasu laekumine jääb alla ka kärbitud ootustele

26.10

Prantsuse politsei tabas Louvre'i juveelivarguses kahtlustatavad

26.10

Venemaa teatas tuumakütusel lendava tiibraketi Burevestnik edukast katsetusest

08:24

Koolid ei saa enam alaealist õpilast gümnaasiumist välja visata

26.10

Ühtegi: kogu rinne Ukrainas on õhuke, sest seda ei suudeta vägedega katta

26.10

Sotsid kutsusid Tallinna nelikliidu esmaspäevaks kohtumisele, Isamaa ütles ei

10:23

Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkus Isamaast

26.10

Sõja 1341. päev: Vene õhurünnakus Kiievile hukkus kolm ja sai viga 31 inimest

25.10

Kristjan Port: kaubamaja peaks hakkama lasteosakonda koomale tõmbama

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

14:25

Bayern sulges Boatengile ukse

13:47

Kregor Zirk: sain vastuse ühele küsimusele

13:13

Glinka parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

12:42

Anete Haak ja Viktorija Tkacenko krooniti Põhjamaade meistriteks

loe: kultuur

13:18

Tartu rokkbänd Bloodfeather avaldas debüütlühialbumi

11:32

Galerii: Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus "Neandertallase ilukabinet"

09:31

Keelesäuts. Kõrvitsate paraad

09:20

Arvustus. "Seto Odüsseia": viimane siga tegi silma

loe: eeter

13:09

"Teise mätta otsast": Eesti kool peab õpetama inimesi ise mõtlema

09:07

"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

08:00

Vaata uuesti: Karl Martin Tombaki esituses kõlas "De profundis"

08:00

Vaata uuesti: Harald Trassi esituses kõlas "Linnud lehtlas"

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (27.10.2025 12:00:00)

10:45

Ebaõnn valimistel Rahvuslaste ja Konservatiivide Erakonda laiali ei saada

10:40

Lihaga seotud terminite kasutamine taimsete alternatiivide puhul keelatakse

09:25

Raadiouudised (27.10.2025 09:00:00)

26.10

Eestlaste Pärdi-kontserdid Carnegie Hallis läksid täismajale

26.10

Militaarobjektidest tuleb rääkida riiki ohustamata

26.10

Päevakaja (26.10.2025 18:00:00)

26.10

Eestile suurima mõjuga julgeolekuriskid on küberrünnakud ja desinformatsioon

26.10

Saatse kandi kohalikud muretsevad eraldatuse pärast

26.10

Lähipäevadel sajab lörtsi, ilm läheb jahedamaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo