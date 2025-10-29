X!

ÜI: koalitsioonierakondade toetus langes 13,1 protsendile

Eesti
Riigikogu
Riigikogu Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Ühiskonnauuringute Instituudi (ÜI) tellitud ja Norstati läbiviidud uuringu kohaselt tõusid nädalaga veidi Isamaa ja Keskerakonna toetus, koalitsioonierakondade toetus langes aga 13,1 protsendile.

Uuringu tulemuste põhjal toetab Isamaad 28,5 protsenti, Keskerakonda 21,4 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 17,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidripositsiooni hoidva Isamaa toetus tõusis nädalaga ühe protsendipunkti võrra, teisel kohal oleva Keskerakonna toetus kasvas 1,2 protsendipunkti. EKRE toetus langes nädalaga 1,2 protsendipunkti võrra. 

Esikolmikule järgnevad SDE (12,1 protsenti), Reformierakond (11 protsenti),  Parempoolsed (5,2 protsenti) ning Eesti 200 (2,1 protsenti). Nädalaga ühe protsendipunkti võrra toetust kaotanud Reformierakond kordab reitingu negatiivset rekordit. 

Viimase nädala tulemuste kohaselt kerkis Isamaa toetus nädal varasemaga võrreldes 30,2 protsendini (nädal varem 27,4), Keskerakonnal 23,7 protsendini (nädal varem 21,4), EKRE toetus langes 13,4 protsendile (varem 18,8).

Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus langes nädalaga 13,6 protsendilt 12,9 protsendile. Reformierakonna toetus püsis nädala võrdluses muutumatuna 10,5 protsendil, Parempoolsete toetus kerkis 0,1 protsendipunkti võrra 5,1 protsendile.

Erakondade toetuse muutus. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut

Koalitsioonierakondi toetab kokku 13,1 protsenti ja riigikogu opositsioonierakondi 79,3 protsenti vastajatest. Koalitsioonierakondade summaarne toetus ei ole Norstati erakondliku eelistuse küsitlustes varem nii madal olnud.  

Konservatiivse suunitlusega MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust.Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 29. septembrist 26. oktoobrini, kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. Tulemuste presenteerimisel on ÜI ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele.

Iganädalaste tulemuste küsitlus põhineb 1000 vastajal.

Reitingul põhinev võimalik kohtade jaotus riigikogus. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut

Toimetaja: Barbara Oja

Samal teemal

kultuurirännak

"Pealtnägija" dokk

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:37

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:27

Glinka alistas USA-s Challengeril kolmandana asetatud ameeriklase

08:21

Jaekaubandusettevõtete müügimaht kasvas septembris neli protsenti Uuendatud

08:11

Brasiilia politsei reidi käigus hukkus Rio de Janeiros vähemalt 64 inimest

08:06

Mets vahetati karikamängus krampide tõttu välja, St. Pauli võitis penaltitega

08:05

Eva Koff: kirjandus on illusioon, mille vahed täidab lugeja oma fantaasiaga

07:04

Doktoritöö pakkus välja eestlastele sobiva planeedisõbraliku toidusedeli

07:02

ÜI: koalitsioonierakondade toetus langes 13,1 protsendile

06:44

Maakohtute esimeeste sõnul ei muuda kohtute liitmine üheks midagi paremaks

06:14

Ukraina ründas öösel vähemalt kolme Vene nafta- ja keemiatehast Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

28.10

Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

28.10

Sõja 1343. päev: Ukraina teatas Vene vägede suure soomusrünnaku tõrjumisest Uuendatud

28.10

Napoleoni väge laastasid Venemaal külma kõrval kaks ootamatut vaenlast

28.10

Maarja Krais-Leosk: mõni ebaõiglus on hiigelsuur, üleelusuurune

28.10

Lukoil plaanib sanktsioonide tõttu müüa oma välisvarad Uuendatud

28.10

Netanyahu andis armeele käsu alustada rünnakuid Gazas Uuendatud

28.10

Lukas: leppisime kokku, et seisame vastu Tallinna ühendhaigla loomisele Uuendatud

28.10

Keskerakond vastas Isamaa Tallinna küsimustele Uuendatud

28.10

Isamaa vastas Keskerakonna Tallinna küsimustele

27.10

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

ilmateade

loe: sport

08:27

Glinka alistas USA-s Challengeril kolmandana asetatud ameeriklase

08:06

Mets vahetati karikamängus krampide tõttu välja, St. Pauli võitis penaltitega

28.10

Žalgiris teenis Euroliigas suure võidu

28.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga kuldmedali

loe: kultuur

08:05

Eva Koff: kirjandus on illusioon, mille vahed täidab lugeja oma fantaasiaga

28.10

Kalamaja muuseumi juht jõudis maailma mõjukaimate muuseumijuhtide esikümnesse

28.10

TLÜ kirjandusklubi tähistas esimest sünnipäeva kirjandusfestivaliga

28.10

Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus ilu kiirkaubastumisest

loe: eeter

28.10

Vennad Piusid asuvad ETV-s kodumaist kultuurilugu avastama

28.10

Villemdrillem kunstipisikust: ma lihtsalt naudin ja plätserdan

28.10

Tõnu Kaljuste: Pärt tahtis muusikaelus oma nägu leida

27.10

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

Raadiouudised

28.10

Lindora laat tõi taas kokku suure rahvahulga

28.10

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis jõustusid esimesed kohtuotsused

28.10

Leedu-Valgevene piiri sulgemine Eesti piiripunktidele suurt koormust ei too

28.10

Tartu võimukõnelustel osalejad teatasid vastuseisust Tallinna ühendhaiglale

28.10

Päevakaja (28.10.2025 18:00:00)

28.10

Suure-Jaani häkaton keskendus kodukoha arengule

28.10

Prantsuse valitsus otsib eelarvele toetajaid opositsioonist

28.10

Raadiouudised (28.10.2025 15:00:00)

28.10

Trump sõlmis Jaapaniga mitu olulist lepingut

28.10

Valimistulemuste kinnitamiseni läheb veel paar nädalat

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo