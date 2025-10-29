ÜI: koalitsioonierakondade toetus langes 13,1 protsendile

Ühiskonnauuringute Instituudi (ÜI) tellitud ja Norstati läbiviidud uuringu kohaselt tõusid nädalaga veidi Isamaa ja Keskerakonna toetus, koalitsioonierakondade toetus langes aga 13,1 protsendile.

Uuringu tulemuste põhjal toetab Isamaad 28,5 protsenti, Keskerakonda 21,4 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 17,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidripositsiooni hoidva Isamaa toetus tõusis nädalaga ühe protsendipunkti võrra, teisel kohal oleva Keskerakonna toetus kasvas 1,2 protsendipunkti. EKRE toetus langes nädalaga 1,2 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad SDE (12,1 protsenti), Reformierakond (11 protsenti), Parempoolsed (5,2 protsenti) ning Eesti 200 (2,1 protsenti). Nädalaga ühe protsendipunkti võrra toetust kaotanud Reformierakond kordab reitingu negatiivset rekordit.

Viimase nädala tulemuste kohaselt kerkis Isamaa toetus nädal varasemaga võrreldes 30,2 protsendini (nädal varem 27,4), Keskerakonnal 23,7 protsendini (nädal varem 21,4), EKRE toetus langes 13,4 protsendile (varem 18,8).

Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus langes nädalaga 13,6 protsendilt 12,9 protsendile. Reformierakonna toetus püsis nädala võrdluses muutumatuna 10,5 protsendil, Parempoolsete toetus kerkis 0,1 protsendipunkti võrra 5,1 protsendile.

Erakondade toetuse muutus. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut

Koalitsioonierakondi toetab kokku 13,1 protsenti ja riigikogu opositsioonierakondi 79,3 protsenti vastajatest. Koalitsioonierakondade summaarne toetus ei ole Norstati erakondliku eelistuse küsitlustes varem nii madal olnud.

Konservatiivse suunitlusega MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust.Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 29. septembrist 26. oktoobrini, kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. Tulemuste presenteerimisel on ÜI ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele.

Iganädalaste tulemuste küsitlus põhineb 1000 vastajal.