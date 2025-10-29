New Jerseys ja Virginias on enne valimisi poliitiline seis ootamatult tasavägine

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et demokraadid lootsid nii New Jersey kui Virginia osariigi kubernerivalimistel kindlat võitu, mis annaks parteile uue hingamise. Valimisvõitlus osutus aga oodatust tasavägisemaks ning demokraatide võit ei ole veel täielikult kindel.

New Jersey kubernerikandidaat Mikie Sherrill ja Virginia kubernerikandidaat Abigail Spanberger on mõlemad demokraatide mõõdukama tiiva esindajad. Mõlemat kandidaati peetakse pragmaatikuteks ning neil on selja taga pikk ja edukas karjäär, vahendas The Wall Street Journal.

Küsitlused näitavad, et Sherrillil ja Spanbergeril on valimiste eel napp edumaa. Samal ajal prognoositakse New Yorgis vasakpoolse kandidaadi Zohran Mamdani kindlat valimisvõitu.

Mamdani on vasakpoolne demokraat, kes lubab tasuta ühistransporti, taskukohast eluaset ja suuremat maksukoormust miljonäridele. Demokraatide vana kaardivägi pigem distantseerib end sellistest lubadustest, kartes kaotada tsentristlikke valijaid.

Partei juhtkond proovib enda poole võita äärelinnades elavaid valijaid ning on avaldanud toetust nii Sherrillile kui Spanbergerile. Mamdani selja taga seisavad aga sellised vasakpoolsed demokraadid nagu Alexandria Ocasio-Cortez ja Bernie Sanders.

Kongressisaadik Sherrill on USA mereväe endine helikopteripiloot ning tema vastaseks on vabariiklane Jack Ciattarelli. Sherrilli kampaania püüab näidata, et Ciattarelli on paremäärmuslik kandidaat. Analüütikute sõnul pole aga tema sõnum seni kuigi hästi toiminud.

Sherrill ise soovib saada demokraadist kuberneri Phil Murphy mantlipärijaks, Ciattarelli aga lubab muutusi.

Kolmapäeval avaldatud küsitlused näitasid, et Sherrilli edumaa on viimaste kuude jooksul vähenenud ligi nelja protsendipunkti võrra. Kui Sherrilli toetab 50 protsenti valijatest, siis Ciattarelli toetus on umbes 45 protsenti.

"Me teadsime, et see valimisvõitlus võib muutuda pingeliseks," ütles Rutgers-Eagletoni küsitluse juht Ashley Koning.

Virginia osariigi valimistel on ka Spanberger sattunud raskustesse. Ta rõhutab oma kampaanias, et osariigis elab arvukalt föderaaltöötajaid, kellest paljud võivad peagi töö kaotada. Värskete küsitluste järgi toetab Spanbergerit üle 52 protsendi valijatest, samal ajal kui tema vabariiklasest rivaali toetus jääb 43 protsendi juurde.

Valimiskampaanias leidis aga hiljuti aset ootamatu pööre, kui avaldati osariigi peaprokuröri demokraatide kandidaadi Jay Jonesi tekstsõnumid, milles ta arutas hüpoteetiliselt ühe vabariiklasest poliitiku tulistamist. Vastaskandidaat üritab nüüd siduda Spanbergerit skandaaliga ja vabariiklased on eetrisse paisanud hulgaliselt reklaame, mis ründavad demokraate.