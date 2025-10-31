Eesti 200 juhatus vaeb järgmisel nädalal Ivo Kappeti saatust erakonnas

Eesti 200 juhatus koguneb järgmisel nädalal, et otsustada, kuidas käituda erakonda kuuluva ja Tallinnas volikogus erakonna fraktsiooni juhtinud Ivo Kappetiga, kelle suhtes on alustanud menetluse prokuratuur.

Äripäev kirjutas, kuidas Eesti 200 poliitik ja tantsutreener Ivo Kappet jäi oma äripartnerile Ürgo Tikerpuule võlgu paarsada tuhat eurot kinnisvaraarenduse pärast.

Võlausaldajad ja pankrotihaldur aga kahtlustavad, et Kappeti ettevõtted Capet Investi ja Etre sõlmisid omavahel võltsitud laenulepingu, millega mindi ka prokuratuuri, kes alustaski läinud sügisel menetlust.

Kappet on Eesti 200 liige ning Tallinna linnavolikogus Eesti 200 fraktsiooni esimees alates tänavu suvest, kui seni fraktsiooni juhtinud Joel Jesse lahkus erakonnast ja volikogust. Jesse kandideeris valimistel Keskerakonna nimekirjas ning pääses volikokku.

Eesti 200 Tallinna piirkonna juht Aleksei Jašin ütles ERR-ile, et erakonna juhatus sai teada võimalikust uurimisest neljapäeval Äripäeva artiklist.

"Erakond Eesti 200 juhatusele teadaolevalt asjaolusid uuritakse, kui kellelegi kahtlustust esitatud pole. Juhatus koguneb teisipäeval korralisele koosolekule, kuulab ära Ivo Kappeti selgitused ja otsustab, teadaoleva põhjal, edasised tegevused," lausus Jašin.

"Kahjustatud on avalik usaldus ja selle valguses on mõistlik Ivo Kappet välja vahetada erakondade rahastamise järelevalve komisjoni liikme kohalt," lisas ta.

Jašin märkis, et juhul kui asjaolude uurimine prokuratuuri poolt lõppeb Kappetlle kahtlustuse esitamisega, siis tuleb teha järgmised sammud.

Kuivõrd Eesti 200 valimistega volikokku ei pääsenud, siis lõppes ka Kappeti liikmelisus Tallinna volikogus ja töö volikogu fraktsiooni esimehena.