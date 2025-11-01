Lääneranna valla uus võim võib pöörata koolide kohta tehtud otsused tagasi

Lääneranna uus vallavõim peab koostööläbirääkimisi, millest osa hõlmab ka endiste vallajuhtide haridusreformi käigus tehtud koolide sulgemis- ja kahandamisotsuseid. Veel pole selge, kas Metsküla koolist saab erakooli asemel taas vallakool, kuid Virtsu kool on kavas teha kuueklassiliseks.

Neljapäeval kohtusid Läänerannas koalitsiooni moodustavad valimisliit Terve Vald, Isamaa, EKRE ja Parempoolsed, et arutada haridusteemat.

"Kindlasti me ei ole rahul nende haridusotsustega, mis on tehtud, aga nende tagasipööramine ei ole kindlasti mehaaniline, et järsku teeme kõik pahupidi tagasi, vaid on vaja alustada iga kogukonnaga uuesti suhtlemist kõikide koolide teemal," ütles vallas enim hääli saanud poliitik Silvia Lotman valimisliidust Terve Vald.

"Metsküla kool on juba ennast erakooliks muutnud, ja pole veel selge, kas kool ise soovib jätkata erakoolina ja vald toetaks seda, või soovib ta tagasi vallakooliks. Selge on, et Virtsu kohalikud inimesed tahavad kuueklassilist kooli tagasi ja oleme selle otsuse teinud, aga kuidas täpselt seda teeme, tuleb ka kohalikega läbi rääkida," lausus Lotman.

Lotmani sõnul näeb vallavõim Varbla ja Koonga kooli puhul pikas perspektiivis üheksaklassilist kooli.

"Need tuleks taastada, aga jällegi on vaja kohalikega maha istumist, et saada teada, kui palju seal on lapsi kooli tulemas ja mis on kogukonna täpsed ootused. Tahame koolireformi tagasi pöörata küll, aga mitte jälle uuesti ülevalt alla midagi tehes, vaid praegust olukorda kaardistades," sõnas Lotman.

Silvia Lotman Autor/allikas: Antti Häkli / ERR

Lotman: vald peaks Metsküla kooli toetama

Metsküla kooli puhul on Lotmani sõnul praegu kooli lapsevanemate ja kogukonnaga mõtlemise koht, kuidas on parem edasi minna, sest erakooli vorm töötab.

"Peresid on juurde tulnud, teiselt poolt täna on ikkagi see seis, et vald endiselt esitab arveid koolimaja kasutamiseks. Üks lahendus oleks, et tehakse ümber erakooliga leping, kuidas vald toetab erakooli, et see oleks jätkusuutlik," rääkis Lotman, kes on ka ise Metsküla kooli lapsevanem.

"Teine võimalus oleks vallakooliks tagasi, aga siin on inimesed ikkagi mitu korda ju näinud seda, et kui muutub jälle vallavõim, siis soovitakse kool uuesti sulgeda. See hirm on kindlasti inimestel sees ja mõnes mõttes erakool on kindel asi, mis on enda juhtida," selgitas Lotman.

Praeguse seisuga Lääneranna vald Metsküla kooli üldse ei toeta, vaid vastupidi, võtab 500 eurot kuus renti.

Lotmani sõnul on kool hoidnud erakooli tasu peredele võimalikult taskukohase - 50 eurot kuus.

"Õppemaksu mitte tõsta on võimaldanud ainult see, et meil on üle Eesti annetajad. Annetusteta see kool täna ots otsaga kokku ei tuleks. Jah, õpetajate palga maksab riiklik õpetajate palgatoetus, aga vald peaks õpilaste erakoolis õppimist toetama nii, et erakool annetusteta toime tuleks. See plaan on laual," sõnas poliitik.

Lääneranna valla valimised võitis valimisliit Terve Vald seitsme mandaadiga. Terve Valla esinumber Silvia Lotman sai 191 häält, mis on suurim häältesaak Läänerannas.

Vallaelanikud, kellest mõned, nagu näiteks Lotman, on nüüd vallaelu juhtimist alustamas, on tänaseks endise vallavõimuga Lääneranna koolide sulgemise teemal pikalt kohus käinud jõudes riigikohtusse välja.

Kohtuvaidluse otsus pidi riigikohtust tulema lõppenud kuul, kuid kohtunikel tekkis pärast istungit täiendavaid küsimusi osapooltele ja otsuse tegemine lükati edasi. Enne aasta lõppu peaks otsus siiski tulema.

2023. aasta märtsis otsustas Lääneranna vallavolikogu kärpida kohalikku koolivõrku: tehti otsus sulgeda Lõpe ja Metsküla kool, kaotada Koonga ja Varbla koolist 2024. aasta sügisest 7.-9. klass ning muuta Virtsu kool, mida esialgu samuti sulgeda plaaniti, alates 2023. aasta sügisest neljaklassiliseks algkooliks.