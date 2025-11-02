Esmaspäeval kerkib elektri hind viimase paari nädala kõrgeimale tasemele
Elektri hind elektribörsi Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas tõuseb esmaspäeval nii hommikul, pärastlõunal kui ka õhtul üle 400 euro megavatt-tunnist.
Elektri hind tõuseb üle 400 euro megavatt-tunnist nii hommikul kella üheksast alates, keskpäeval ja ka õhtul alates kella kuuest. Kõrgeim on hind 12.45 ja 13.00 vahe, kui megavatt-tund maksab 556 eurot.
Päeva keskmiseks hinnaks Eestis on 185 eurot megavatt-tunnist, viimati oli päeva keskmine hind nii kõrgel 14. oktoobril, kui hinnaks oli 198 eurot megavatt-tunnist.
Lätis ja Leedus on esmaspäeval päeva keskmine hind veelgi kõrgem, 214 eurot megavatt-tunnist, Soomes on samas päeva keskmine vaid 25 eurot.
Selle nädala keskmiseks elektrihinnaks Eestis kujunes 84,64 eurot megavatt-tunnist, mis on umbes 10 protsenti rohkem kui eelmisel nädalal.
Toimetaja: Marko Tooming