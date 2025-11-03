Slava Ukrainil ei õnnestunud lasta ennast äriregistrist kustutada

Tartu maakohus saatis likvideerimisel olevale MTÜ Slava Ukrainile eitava kandemääruse, et nad ei saa rahuldada ühingu soovi end äriregistrist kustutada, sest MTÜ Slava Ukraini on kahjukannatajana osaline käimasolevas kohtumenetluses.

MTÜ Slava Ukraini esitas avalduse MTÜ kustutamiseks äriregistrist Tartu maakohtule 8. oktoobril.

Slava Ukraini endine tegevjuht, nüüdne likvideerija Anu Viltrop kinnitas ERR-ile, et MTÜ on Tartu maakohtu registriosakonnalt eitava vastuse saanud.

Äriseadustiku paari aasta tagune muudatus näeb ette, et juriidilise isiku registrist kustutamise eeldus on, et see ei osale poolena üheski käimasolevas kohtumenetluses.

Küsimusele, kas on võimalik Slava Ukraini registrist eemaldada ka kohtumenetluse ajal, on küsimus kohtuasjaga tegelevale kohtunikule, kes saab selle otsuse teha, ütles Viltrop. Oktoobris toimunud eelistungil oli MTÜ asutaja Johanna-Maria Lehtme kriminaalasjas kohtunik Siim Mõistlik.

Täpsemalt ei olnud Viltrop nõus Slava Ukrainiga seonduvaid tegemisi kommenteerima, kuna tema tegeleb ainult likvideerimisega.

Viltrop ütles ka, et tal pole uut infot selle kohta, et nõukogu liikmed oleksid likvideerimise edasilükkumise tõttu muutnud oma otsust mitte esitada Lehtmele tsiviilhagi annetajate raha tagasinõudmiseks.

Enne seda, kui polnud teada, et MTÜ-l ei õnnestu ennast likvideerida, argumenteeris mõni Slava Ukraini nõukogu liige, et likvideerimisel oleval ühingul ei ole mõttekas hagi esitada.

Riigiprokuratuur alustas 2023. aasta 9. mail kriminaalmenetlust, et uurida MTÜ Slava Ukraini Ukraina toetuseks kogutud raha kasutamist. Harju maakohtus toimus 7. oktoobril eelistung usalduse kuritarvitamises ja omastamises süüdistatava MTÜ Slava Ukraini ühe asutaja ja endise juhi Johanna-Maria Lehtme süüasjas. Lehtme osales istungil video teel. Kohtus hakkab Lehtme süüdistust arutama aasta pärast ehk 2026. aasta septembris.

Prokuratuuri hinnangul on Lehtme tekitatud kogukahju ligi 450 000 eurot.