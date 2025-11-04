Suri endine USA asepresident Dick Cheney

Cheney oli aastatel 2001–2009 president George W. Bushi administratsiooni asepresident. Teda loetakse USA ajaloo üheks mõjukamaks, ent ühtlasi vastuolisemaks asepresidendiks.

"Tema armastatud abikaasa Lynne, kellega ta oli abielus olnud 61 aastat, tütred Liz ja Mary ning teised pereliikmed olid tema kõrval, kui ta lahkus. Endine asepresident suri kopsupõletikust ja südame-veresoonkonna haigustest tingitud tüsistuste tõttu," teatas perekond teisipäeva hommikul avaldatud teadaandes.

Taktikalise jõu poolest tuntud Cheney'd peeti omamoodi "varipresidendiks" George W. Bushi ametiajal – tal oli rohkem mõju ja võimu kui ühelgi teisel selles ametis olnud inimesel, kirjutab Politico.

"Dick Cheney mängis keskset rolli otsustes, mis puudutasid nii sõda ja rahu kui ka majandust, keskkonda ja seaduse tähendust," kirjutas Barton Gellman oma raamatus Angler: The Cheney Vice Presidency.

Cheney tõi Valgesse Majja sügava veendumuse, et presidendivõim tuleb taastada pärast seda, kui kongress oli seda tema hinnangul liigselt piiranud.

Pärast 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid sõnastas Cheney nn ühe protsendi doktriini (One Percent Doctrine), mille kohaselt pidid Ameerika Ühendriigid ründama ennetavalt igaüht, kes võis endast potentsiaalselt ohtu kujutada. See doktriin kujundas sügavalt Bushi administratsiooni välispoliitikat, eriti Iraagi invasiooni.

"Me mõistame, et sõdu ei võideta kaitses olles," ütles Cheney augustis 2002. "Peame viima lahingu vaenlase juurde."

Cheney oli pidevalt vasakpoolsete terava kriitika all – teda võrreldi sageli "Tähesõdade" tegelase Darth Vaderiga. Aastaid hiljem nimetas endine president George H.W. Bush teda hüüdnimega "Vana Raudne Tagumik" (Old Iron Ass) ja ütles, et Cheney haaras tema poja presidendiajal liiga palju võimu enda kätte.

Aastate jooksul kujunes Cheney'st nii Ameerika võimu kuritarvitamise sümbol kui ka selle jõulisuse kehastus. "Kui Dick Cheney nimetab sind reeturiks, on see kõrgeim au, mis ameeriklasele võib osaks saada," ütles salastatud dokumentide lekitaja Edward Snowden.

Cheney seisis hiljem oma tütre, toonase kongressiliikme Liz Cheney kõrval, kui ta avaldas vastuseisu Trumpi püüdlustele tühistada 2020. aasta presidendivalimiste tulemusi. Samuti kritiseerisid nad Trumpi 6. jaanuari 2021 sündmuste eest, mil tema toetajatest meeleavaldajad tungisid kapitooliumisse.