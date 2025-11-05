X!

Mets: Isamaa juba taandab end Tallinna linnavalitsusest, sest sealt hakkab soppa lendama

Foto: Siim Lõvi /ERR
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Põhja-Tallinna häältemagnet Natalie Mets ütles saates "Otse uudisetemajast", et see, et ei Urmas Reinsalu ega Riina Solman ei plaani linnapeaks tulla, tähendab seda, et nad juba praegu tahavad sammu tagasi astuda Keskerakonnaga loodavast linnavalitsusest, sest seal on oodata probleeme.

Mets heitis Isamaale ette põhimõtete puudumist. "Nii kui Isamaale pakuti linnapea kohta, siis kogu kampaanias räägitud jutt sellest, et vali Isamaa, siis Keskerakonda ei tule, unustati ära, sellepärast et kõige olulisem neile on ametikohad," lausus Mets.

"Kusjuures pange tähele, et ei Urmas Reinsalu ega Riina Solman ei plaani linnapeaks tulla, mis tähendab seda, et nad juba praegu tahavad ikkagi sammu tagasi astuda sellest linnavalitsusest, et nemad ei saaks otseselt kohe selle sopaga kokku, mis sealt kindlasti lendama hakkab," sõnas poliitik.

Mets nõustus, et tegi kohalikel valimistel Põhja-Tallinnas tubli tulemuse - 2265 häält.

"Jah, see oli tubli tulemus, aga kogu sotsiaaldemokraatlik erakond Tallinnas tegi väga hea tulemuse. Põhja-Tallinnas tegime ajaloo parima tulemuse ja ma arvan, et seda saab põhjendada hinnanguna sotsiaaldemokraatide tööle Tallinnas viimase nelja aasta jooksul, ja tagasisidena nendele punktidele, millele me rõhusime kampaanias. Ehk siis me tegelesime nende teemadega, mis on inimestele päriselt olulised. Üks nendest, mis oli ka minu kampaanias kesksel kohal, olid näiteks taskukohased kodud, millest teised erakonnad hakkasid pigem meie tuules rääkima," rääkis Mets.

Mets sõnas, et oluline oli ka see, kuidas SDE kohalike valimiste kampaaniat tegi.

"Meil oli väga palju uusi nimesid nimekirjas, inimesi, kes on laiemale üldsusele tuntud varasemate tegude poolest. See tõi värskust ja usaldusväärsust ja ma arvan, et see, kuidas me ka kampaaniat tegime, ehk siis suhtlesime inimestega väga palju erinevates kanalites, suhtlesime väga palju noorte inimestega, rääkisime nendega päriselt. Ma arvan, et see töö, mis tegime, tõi ka selle tulemuse," rääkis poliitik.

Metsal oli ka seletus Reformierakonna napile häältesaagile.

"See, mis toimus Reformierakonna eestvedamisel suvel, neile au ei teinud ja nad said ka oma karistuse valimistulemuse näol. Ja paraku ei näinud ma ka väga aktiivset kampaaniat nende poolt. Kui meie olime kampaania lõpufaasis tänaval iga päev, ja samamoodi ma nägin väga palju tänaval Keskerakonda, siis Reformierakonda tegelikult harvadel juhtudel," rääkis Mets.

Mets kinnitas, et hakkab varsti mõtlema riigikogu valimiste peale.

"Usutavasti ma ikka kandideerin, ma ei näe, miks ma ei peaks seda tegema, aga poolteist aastat on ikkagi piisavalt pikk aeg, et me ei tea ju kunagi, mis juhtub selle aja sees, aga pigem ikka kandideerin," lausus Mets.

Toimetaja: Mari Peegel, intervjueeris Aleksander Krjukov

Allikas: Otse uudistemajast

