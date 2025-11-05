Politico: EL-i 2035. aasta sisepõlemismootori keeld toidab populismi

Euroopa Liidus peaks hakkama alates 2035. aastast kehtima uute sisepõlemismootoriga autode müügi keeld, kuid vastuseis plaanile avalikkuse seas kasvab. Veebiväljaanne Politico kirjutab, et rahulolematust kasutavad nüüd ära parempopulistlikud parteid, mis võitlevad jõuliselt 2035. aasta keelu vastu.

Populistid võitlevad sisepõlemismootori keelu vastu nii Tšehhis, Itaalias, Saksamaal, Prantsusmaal kui ka Poolas, vahendas Politico.

Tšehhis võitis viimased valimised euroskeptiliseks peetav ANO, viimane sõlmis koalitsioonileppe parempopulistliku Autojuhtide parteiga. Parteid kavatsevad seista vastu EL-i rohepöördele.

Tänu Škodale on Tšehhis suur autotööstus ning Praha on üks peamisi 2035. aasta plaani vastaseid. Ka lahkuv tsentristlik valitsus oli kavandatava plaani suhtes üsna skeptiline.

Poola peamine opositsioonipartei Seadus ja Õiglus (PiS) kritiseerib samuti järjepidevalt sisepõlemismootori keelustamise plaani. Parempopulistlik erakond Konföderatsioon on kriitikas astunud sammu veelgi kaugemale ning kasutab oluliselt karmimat retoorikat.

Itaalia asepeaminister Matteo Salvini nimetab 2035. aasta plaani majanduslikuks enesetapuks. Ka Saksamaa parempopulistlik partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) võitleb jõuliselt EL-i plaani vastu, Prantsusmaa populistide liider Jordan Bardella on lubanud 2035. aasta keelu tühistada.

Politico toob välja, et populistid tabasid õiget valupunkti. Saksamaal, Prantsusmaal ja Poolas läbi viidud uuringust selgus, et sisepõlemismootori keelustamine on tarbijate seas ebapopulaarne poliitika, isegi kui nad väljendasid laiemat toetust kliimameetmetele.

"Paremäärmuslased kasutavad seda skeptilisust ära, näidates kliimapoliitikat firmade, põllumeeste või tavakodanike jaoks ülemäära koormavana," ütles Jacques Delorsi keskuse vanemteadur Jannik Jansen.

Samal ajal seisab Euroopa autotööstus silmitsi mitme kriisiga. USA president Donald Trump ajab agressiivset tollipoliitikat, Hiina tootjad pakuvad aga üha suuremat konkurentsi.

Politico kirjutab, et ka paremtsentristlikud parteid kalduvad 2035. aasta plaani vastu, kuna ei taha kaotada valijaid populistidele. Brüssel pöörab nüüd kliima asemel rohkem tähelepanu Euroopa strateegilise autonoomia loomisele ja konkurentsieelise taastamisele.

Saksamaa viimased valimised võitnud paremtsentristlik Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) lubas kampaania ajal, et hakkab võitlema 2035. aasta keelu tühistamise nimel.

Sisepõlemismootori keelustamise vastu on võtnud teravalt sõna nii Saksa autotootjad kui ka CDU Baieri sõsarpartei kristliku-sotsiaalse liidu (CSU) esimees Markus Söder. Ta on Baieri liidumaa juht ja Saksamaa üks mõjuvõimsamaid poliitikuid. Samas piirkonnas omavad suurt mõjuvõimu ka mitmed Saksa autohiiglased.

Söder hoiatab nüüd Saksa autotööstuse kokkuvarisemise eest ning öelnud, et ohus on sajad tuhanded töökohad.

"Söderi praegune seisukoht sobib hästi tema laiema, oportunistliku strateegiaga, mis hõlmab paremäärmuslaste jutupunktide omaksvõtmist," rääkis Jansen.