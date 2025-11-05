X!

Politico: EL-i 2035. aasta sisepõlemismootori keeld toidab populismi

Välismaa
Saksamaa pealinn Berliin
Saksamaa pealinn Berliin Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Achille Abboud
Välismaa

Euroopa Liidus peaks hakkama alates 2035. aastast kehtima uute sisepõlemismootoriga autode müügi keeld, kuid vastuseis plaanile avalikkuse seas kasvab. Veebiväljaanne Politico kirjutab, et rahulolematust kasutavad nüüd ära parempopulistlikud parteid, mis võitlevad jõuliselt 2035. aasta keelu vastu.

Populistid võitlevad sisepõlemismootori keelu vastu nii Tšehhis, Itaalias, Saksamaal, Prantsusmaal kui ka Poolas, vahendas Politico.

Tšehhis võitis viimased valimised euroskeptiliseks peetav ANO, viimane sõlmis koalitsioonileppe parempopulistliku Autojuhtide parteiga. Parteid kavatsevad seista vastu EL-i rohepöördele. 

Tänu Škodale on Tšehhis suur autotööstus ning Praha on üks peamisi 2035. aasta plaani vastaseid. Ka lahkuv tsentristlik valitsus oli kavandatava plaani suhtes üsna skeptiline.

Poola peamine opositsioonipartei Seadus ja Õiglus (PiS) kritiseerib samuti järjepidevalt sisepõlemismootori keelustamise plaani. Parempopulistlik erakond Konföderatsioon on kriitikas astunud sammu veelgi kaugemale ning kasutab oluliselt karmimat retoorikat.

Itaalia asepeaminister Matteo Salvini nimetab 2035. aasta plaani majanduslikuks enesetapuks. Ka Saksamaa parempopulistlik partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) võitleb jõuliselt EL-i plaani vastu, Prantsusmaa populistide liider Jordan Bardella on lubanud 2035. aasta keelu tühistada. 

Politico toob välja, et populistid tabasid õiget valupunkti. Saksamaal, Prantsusmaal ja Poolas läbi viidud uuringust selgus, et sisepõlemismootori keelustamine on tarbijate seas ebapopulaarne poliitika, isegi kui nad väljendasid laiemat toetust kliimameetmetele. 

"Paremäärmuslased kasutavad seda skeptilisust ära, näidates kliimapoliitikat firmade, põllumeeste või tavakodanike jaoks ülemäära koormavana," ütles Jacques Delorsi keskuse vanemteadur Jannik Jansen. 

Samal ajal seisab Euroopa autotööstus silmitsi mitme kriisiga. USA president Donald Trump ajab agressiivset tollipoliitikat, Hiina tootjad pakuvad aga üha suuremat konkurentsi. 

Politico kirjutab, et ka paremtsentristlikud parteid kalduvad 2035. aasta plaani vastu, kuna ei taha kaotada valijaid populistidele. Brüssel pöörab nüüd kliima asemel rohkem tähelepanu Euroopa strateegilise autonoomia loomisele ja konkurentsieelise taastamisele.

Saksamaa viimased valimised võitnud paremtsentristlik Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) lubas kampaania ajal, et hakkab võitlema 2035. aasta keelu tühistamise nimel. 

Sisepõlemismootori keelustamise vastu on võtnud teravalt sõna nii Saksa autotootjad kui ka CDU Baieri sõsarpartei kristliku-sotsiaalse liidu (CSU) esimees Markus Söder. Ta on Baieri liidumaa juht ja Saksamaa üks mõjuvõimsamaid poliitikuid. Samas piirkonnas omavad suurt mõjuvõimu ka mitmed Saksa autohiiglased.

Söder hoiatab nüüd Saksa autotööstuse kokkuvarisemise eest ning öelnud, et ohus on sajad tuhanded töökohad. 

"Söderi praegune seisukoht sobib hästi tema laiema, oportunistliku strateegiaga, mis hõlmab paremäärmuslaste jutupunktide omaksvõtmist," rääkis Jansen. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

selgub võitja

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:36

ERR Brüsselis: kliimaeesmärgi kokkuleppele eelnes tuline vaidlus

18:31

Grete Paia: minu jaoks on sel laulul väga sügav tähendus

18:28

Saalijalgpalli meistriliigas tühistati üks mängutulemus

18:24

Iisrael andis leppe alusel Gazale üle 15 palestiinlase surnukehad

18:22

Getter Jaani: Laul "The Game" räägib mängust nimega elu

18:16

Ukraina korraldas õhurünnaku Orjolile ja Vladimirile Uuendatud

18:14

Laura Prits: lugu "Warrior" julgustab naisi ja mehi otsima abi

17:58

Vanilla Ninja: meil on ikkagi kitarrine, bassine ja sündine lugu

17:54

Kohus võttis Oleg Bessedini vahi alla

17:51

Minimal Windiga Eesti Laulul osalev Ant: usun, et meil on midagi ägedat pakkuda

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:26

Kapo pidas riigivastases kuriteos kahtlustatavana kinni Oleg Bessedini

18:16

Ukraina korraldas õhurünnaku Orjolile ja Vladimirile Uuendatud

07:47

Zohran Mamdani valiti New Yorgi linnapeaks Uuendatud

04.11

Keskerakond ja Isamaa alustavad Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi Uuendatud

07:02

Norstati küsitlus: Reformierakonna toetus saavutas uue madalpunkti

04.11

Euroopa Komisjon annab raha Pärnu metanoolitehase projektile

14:14

Mets: Isamaa juba taandab end Tallinna linnavalitsusest, sest sealt hakkab soppa lendama

10:53

Sõõrumaa: isegi kui Reinsalu pakuks, ma linnapeakohta vastu ei võtaks

04.11

Sõja 1350. päev: Ukraina ründas tähtsaid Venemaa naftarajatisi Uuendatud

04.11

Konkurentsiamet hakkas uurima kuut suuremat kaubandusketti

ilmateade

loe: sport

18:28

Saalijalgpalli meistriliigas tühistati üks mängutulemus

17:37

Mõnnakmäe rassis euromängus kaks geimi käeluumurruga

16:55

U-19 noored sõidavad valikturniirile ilma Paalbergita

16:16

EOK spordifilmide programmi PÖFF-il avab film Matti Nykänenist

loe: kultuur

16:08

Selgusid 2026. aastal Vilniuses toimuval Balti Tantsu Platvormil osalevad koreograafid

16:02

Maria Reinupi lühifilm "Arütmia" valiti Põhjamaade filmipäevade võistlusprogrammi

15:56

Hõimurahvast kirjanduspreemia pälvis Aare Toikka

15:50

Poole aasta jooksul külastas elamusnäitust "Da Vinci Genius" 93 000 inimest

loe: eeter

18:31

Grete Paia: minu jaoks on sel laulul väga sügav tähendus

18:22

Getter Jaani: Laul "The Game" räägib mängust nimega elu

18:14

Laura Prits: lugu "Warrior" julgustab naisi ja mehi otsima abi

17:58

Vanilla Ninja: meil on ikkagi kitarrine, bassine ja sündine lugu

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (05.11.2025 15:00:00)

12:40

ERJK määras Jevgeni Ossinovskile keelatud annetuse eest sunniraha 500 eurot

12:20

Raadiouudised (05.11.2025 12:00:00)

11:10

Tänavune huntide küttimise limiit on tavapärasest pisut väiksem

11:05

Tšehhi valimised võitnud euroskeptiline ANO sõlmis koalitsioonileppe kahe väikese äärmusparteiga

11:00

Ida-Virumaal pandi üles Eesti rekordpaikade tähised

10:55

Euroopa Liidu kliimaeesmärgi kokkuleppimine aastaks 2040 venis hommikusse

10:50

Inimesed on hakanud e-hääletamise kohta rohkem kaebusi esitama

09:20

Raadiouudised (05.11.2025 09:00:00)

04.11

Mitu riiki tahab Euroopa Liidu kliimaeesmärgi täitmisel erandit

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo