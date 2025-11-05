Iisrael andis leppe alusel Gazale üle 15 palestiinlase surnukehad

Iisrael andis surnukehad üle vastutasuks teisipäeval tagastatud pantvangi surnukeha eest.

Haigla teatel on Gazasse tagastatud ühtekokku 285 palestiinlase surnukehad.

Elusolevate ja hukkunud pantvangide üleandmises lepiti kokku äärmusrühmituse Hamas ja Iisraeli vahelises relvarahuleppes.

Lepingu kohaselt peab Iisrael tagastama 15 palestiinlase surnukehad iga Hamasi tagastatud Iisraeli pantvangi eest.

Hamas on praeguseks tagastanud kõik elusolevad Iisraeli pantvangid ning osa hukkunud pantvangidest.

Hamasi sõnul on surnukehade leidmine Iisraeli hävitatud Gaza varemetest keeruline. Iisrael on omakorda süüdistanud Hamasi pantvangide surnukehade tagastamisega viivitamises.