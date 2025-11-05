X!

Politoloogid: apoliitilise linnapea lubamisega mõtles Isamaa riigikogu valimistele

Poliitikaekspertide hinnangul on pealinnas koalitsiooniläbirääkimisi pidavad Isamaa ja Keskerakond alustanud ettevalmistustega riigikogu valmimisteks ning apoliitilise linnapea ametisse saamine annab Isamaale võimaluse koalitsiooni tegemistest kas distantseeruda või need oma võiduks vormistada.

Tallinna linnapea koha saab Isamaa esimeseks kaheks aastaks ja järgmised kaks aastat kuulub see koht Keskerakonnale.

Isamaa lubab apoliitilist linnapead. Politoloog Tõnis Leht rääkis, et sellise otsuse tegi erakond mõeldes riigikogu valimistele.

"Apoliitilise linnapea valik võimaldab vajadusel Isamaal ennast Tallinnas toimuvast ja ka Keskerakonnast ja koostööst distantseerida, öelda, et see jama, mis nüüd Tallinnas võib olla juhtub, et sellel ei ole Isamaa erakonnaga mingit suurt seost – selle on teinud apoliitiline linnapea," sõnas Leht.

Kui aga läheb hästi, siis saab erakond edu enda omaks tunnistada, lisas ta.

Sotsioloog Juhan Kivirähk ütles, et koht oleks võinud kuuluda Urmas Reinsalule, kes oli linnapeakandidaat.

"Ilmselt Isamaa ei taha ennast ikka nii üks-üheselt siduda ja pooleteise aasta pärast on riigikogu valimised, ilmselt on Reinsalul teistsugused plaanid kui linnapea kohta pidada," rääkis Kivirähk.

Linnapea koht kuulub hea tava järgi koalitsioonis kõige rohkem hääli saanud erakonnale ehk Keskerakonnale. Lehe sõnul oli linnapea koha loovutamine suur vastutulek.

"Miks on Keskerakonnal vaja ikkagi olla Tallinnas võimupositsiooni juures – Kõlvartil ja Keskerakonnal on enda erakonna tuumiku kooshoidmiseks hädasti tarvis linna poolt kinni makstud töökohti selleks, et hoida oma erakonna tuumikut koos ja nende inimeste pinnalt minna juba ka tugevamalt vastu riigikogu valimistele," ütles Leht.

Kivirähk ütles, et linnapea koht ei pruugi Keskerakonnani jõuda – kaks aastat on poliitikas pikk aeg ning Isamaa ja Keskerakonna koalitsioon võib asenduda nelikliiduga. "Mis kahe aasta pärast saab seda me ei tea, kui on riigikogu valimised olnud. Et kas siis see koalitsioon jätkab või mitte. Kõik sõltub riigikogu valmiste tulemusest."

Meedias on nimetatud võimaliku linnapeakandidaadina Tallinna linnakantsler Kairi Vaherit, kes ütles "Aktuaalsele kaamerale", et talle pole sellist ettepankut tehtud ning ta ei soovi linnapeaks hakata. Ka vandeadvokaat Allar Jõks ja ettevõtja Indrek Neivelt, kelle nimega on spekuleeritud ütlesid rahvusringhäälingule, et tegu on alusetu kuulujutuga.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

