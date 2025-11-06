X!

Loe riigikaitseraporti projekti, mida komisjonile tutvustatakse

Eesti
Kaitseväelane drooniga. Foto on illustreeriv.

Eesti

Riigikogu riigikaitsekomisjoni neljapäeval toimuval istungil tutvustab Meelis Kiili raporti projekti "Riigi valmisolekust ja julgeolekuohtude ennetamiseks ja tõrjumiseks halvenevas julgeolekuolukorras". Palju poleemikat tekitanud raporti 240-leheküljelist projekti saab lugeda ERR-i portaalist.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikme Meelis Kiili (Reformierakond) eestvedamisel valminud riigikaitseraporti projektis heidetakse endistele kaitseväe juhatajatele Riho Terrasele ja Martin Heremile ette, et nad nõustusid kaitseväe juhatajalt võtmefunktsioonide äravõtmisega, mis aga ei vabasta neid vastutusest võimaliku sõja tulemuste või tagajärgede eest. Herem ja Terras on kriitika tagasi lükanud.

Raporti projekti valmimist juhtis riigikogu liige Meelis Kiili ning töörühma kuulusid veel Leo Kunnas, Alar Laneman (Reformierakond), Neeme Väli (Isamaa), Peeter Tali (Eesti 200) ja Anti Poolamets (EKRE). Paari nädala eest Peeter Tali distantseeris end raportist, sest ei pidanuid õigeks endiste kaitseväe juhatajate ründamist.

240-leheküljelist raporti projekti saab lugeda altpoolt.

Toimetaja: Urmet Kook

09:59

TI-mudelites tärkab järjepanu vabadusiha

09:54

Kelli Gedvili ja Maarja-Liis Mölderi näitusel põimuvad kunst, luule ja eestlaste läbielamised

09:50

Norra parlament peatas suurima riikliku investeerimisfondi aktsiate müügi

09:44

Jaapani ralli avakatse võitis Rovanperä, aga Tänak on soomlase kannul Uuendatud

09:41

Galerist: toome avalikkuse ette seni kodudes olnud Georg Otsa tehtud maalid

09:31

09:25

Raadiouudised (06.11.2025 09:00:00)

09:13

Ukraina tabas Volgogradi naftakäitist ja suurt moonaladu Donetskis Uuendatud

09:09

Igaõhtune telefonivaatamine ei häiri täiskasvanute und

09:01

Janar Holm: inimestel on õigus unistada, aga riigil on kohustus tegutseda

