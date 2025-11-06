Loe riigikaitseraporti projekti, mida komisjonile tutvustatakse

Riigikogu riigikaitsekomisjoni neljapäeval toimuval istungil tutvustab Meelis Kiili raporti projekti "Riigi valmisolekust ja julgeolekuohtude ennetamiseks ja tõrjumiseks halvenevas julgeolekuolukorras". Palju poleemikat tekitanud raporti 240-leheküljelist projekti saab lugeda ERR-i portaalist.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikme Meelis Kiili (Reformierakond) eestvedamisel valminud riigikaitseraporti projektis heidetakse endistele kaitseväe juhatajatele Riho Terrasele ja Martin Heremile ette, et nad nõustusid kaitseväe juhatajalt võtmefunktsioonide äravõtmisega, mis aga ei vabasta neid vastutusest võimaliku sõja tulemuste või tagajärgede eest. Herem ja Terras on kriitika tagasi lükanud.

Raporti projekti valmimist juhtis riigikogu liige Meelis Kiili ning töörühma kuulusid veel Leo Kunnas, Alar Laneman (Reformierakond), Neeme Väli (Isamaa), Peeter Tali (Eesti 200) ja Anti Poolamets (EKRE). Paari nädala eest Peeter Tali distantseeris end raportist, sest ei pidanuid õigeks endiste kaitseväe juhatajate ründamist.

240-leheküljelist raporti projekti saab lugeda altpoolt.