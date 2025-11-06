Nancy Pelosi ei kandideeri tagasi USA kongressi

85-aastane endine esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi teatas, et ei kavatse järgmisel aastal USA kongressi kandideerida. Pelosi lahkub kongressist oma ametiaja lõpus, pannes sellega punkti silmapaistvale poliitilisele karjäärile.

Pelosi esindab California osariigis asuvat 11. piirkonda, see piirkond asub San Franciscos. Ta teatas, et ei kavatse jätkata oma tööd USA kongressi alamkojas.

"Ma tahan, et teie, mu San Francisco kaaslased, teaksite esimesena, et ma ei kandideeri kongressi tagasi. Tänutundega ootan oma viimast teenistuse aastat teie esindajana. Oleme alati näidanud teed ja nüüd peame seda jätkama, jäädes demokraatia täieõiguslikeks osalisteks ja võideldes meile kalliks olevate Ameerika ideaalide eest," teatas Pelosi.

Pelosi liitus esindajatekojaga juba 1987. aastal ja 2007. aastal sai temast USA esimene naissoost esindajatekoja spiiker. Sellega oli ta kõige kõrgema ametipositsiooni ja võimutäiusega naine USA poliitilise süsteemi ajaloos kuniks Kamala Harris sai Joe Bideni asepresidendiks 2021. aasta jaanuaris.

Pelosi oli kaks ametiaega esindajatekoja spiiker. Tema esimesel ametiajal võtsid demokraadid vastu mitu olulist õigusakti, mis keskendusid tervishoiule ja kliimale. Teisel ametiajal juhtis ta demokraatide vastuseisu Donald Trumpi esimesele administratsioonile.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et oma poliitilise karjääri kõrghetkel suutis Pelosi edukalt kontrollida ja juhtida demokraatide partei erinevaid fraktsioone. Selle käigus pälvis ta ka mitmete vabariiklastest rivaalide tunnustuse.

"Ta teadis, kuidas kasutada spiikri positsioonist tulenevat võimu vastutustundlikult, tõhusalt ja autoriteetselt. Esindajatekojal on olnud 56 spiikrit. Ja vaid vähesed kuuluvad tõeliselt suurepäraste spiikrite hulka. Ja Nancy Pelosi nimi kuulub sinna nimekirja," ütles demokraadist kongressisaadik Marc Veasey.

Pelosi teatas 2022. aasta detsembris, et loobub esindajatekoja demokraatide juhtimisest. Pärast seda säilitas ta suure mõjuvõimu demokraatide üle ning mängis võtmerolli Joe Bideni survestamisel, et viimane loobuks uuesti presidendiks kandideerimast.

Pelosi ise on pärit poliitikute perekonnast, tema isa tõusis hiljem Baltimore'i linnapeaks. Pärast ülikooli lõpetamist kolis Pelosi San Franciscosse, kus ta hakkas aktiivselt osalema demokraatide kampaaniates. Kongressi pääsedes tegi ta parteis kiiret karjääri ning võttis lõpuks üle alamkoja demokraatide juhtimise.

Pelosi juhtimisel esitasid demokraadid Trumpile kaks tagandamise avaldust. 2020. aastal rebis ta demonstratiivselt Trumpi aastakõne koopia puruks. Trump ise keeldus varem Pelosi kätt surumast ning on jätkanud viimase pilkamist ja kritiseerimist.