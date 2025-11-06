Fotod: Viljandis allkirjastasid koostööleppe Isamaa ja EKRE

Viljandis 11 kohaga valimised võitnud Isamaa ja kolm mandaati saanud EKRE allkirjastasid neljapäeval koostööleppe järgmiseks neljaks aastaks. Viljandi linnavolikogus on 27 kohta, Isamaa ja EKRE liit tagab neile volikogus napi enamuse. Uue võimuliidu suurim ühine eesmärk on muuta linna juhtimine stabiilseks, kuid tagasi pööratakse ka mitu varasemat otsust.

"Kas ja kuhu ehitada Viljandisse uus lasteaed, kuidas lahendada vana spordihoone olukord – küsimus, mis vajab tõsist investeeringut. Kaare kooli küsimus haridusliku erivajadustega laste jaoks, hotell-spaa valmimiseks ettevalmistamine, mis eeldab linna ühistranspordi ümberkorraldamist, teatud investeeringuid tänavate ja parkla rajamiseks. Ja nii edasi ja nii edasi," lausus Seeder.

"Kõigepealt kavatseme kaotada tasulise parkimise. Järgmisena, mis on meie põhilubadus, maadluskeskuse säilitamine oma vanas asukohas. Ja kolmandaks, mis meil põhilubadusena oli kirja pandud, on laste sünnitoetuse tõstmine, mis praegu on Viljandi linnas 700 eurot, meie valimislubadustes on see 1500. See on ka meile väga tähtis punkt ja see on ka koalitsioonileppes sees," ütles EKRE esinumber Viljandis Silvia Takkel.