November toob külmema ilma ja tõstab kütmisega seotud elektrinõudlust

Päevade lühenedes ja ilma jahenedes kasvab Eestis elektritarbimine kütmise tõttu. See toob kaasa mustri, mida on nähtud ka varasematel talvedel – hommikuste ja õhtuste tipptundide ajal on elektri hinnad selgelt kõrgemad, samas päevased ja öised hinnad jäävad suhteliselt madalamaks, prognoosib Eesti Energia.

Eelmise aasta novembris olid hommikused hinnad ajavahemikus 07.00–09.00 keskmiselt ligi 50 protsenti kõrgemad kui kuu keskmine hind. Kõige kallimatel õhtustel tundidel, ajavahemikus 16.00–18.00, olid hinnad keskmiselt umbes 65 protsenti kõrgemad kui kuu keskmine.

Tavatarbijatel tasub sellises olukorras jälgida hoolikalt börsihindade liikumist või vajaduse korral kaaluda fikseeritud hinnaga paketti, et kaitsta end järskude hinnakõikumiste eest, ütles Eesti Energia energiakaubanduse analüütik Karl Joosep Randveer.

"Talveperioodi saabudes sõltuvad hinnad jätkuvalt Põhjala impordi kättesaadavusest, NordBalti ühendusest Leedu ja Rootsi vahel või  Eesti-Soome vahelistest Estlinki ühendustest. Samuti mõjutab hinda Põhjamaade hinnatase, tuuleenergia tootmine Balti regioonis ning, mis eriti oluline, temperatuur," lisas Randveer.

Praeguste andmete järgi jätkuvad Eesti ja Läti vahelised umbes 50 protsendi ulatuses ülekandevõimsuse piirangud ka novembris, mis tähendab, et odavam Soome elekter ei pruugi jõuda Eesti turust kaugemale, ütles Randveer.

Oktoobrikuus püsis elektri hind eelmise aastaga sarnasel tasemel, kuid ligikaudu 11 protsenti kõrgem kui selle aasta septembris. Hinda tõstsid külmem ilm, madalam päikese- ja tuuleenergia tootlikkus ning elektriühenduste pudelikaelad Eesti ja Läti vahel.

Eesti sõltus oktoobris tavapärasest enam impordist – kui tavaliselt impordib Eesti oktoobris kolmandiku, siis sel aastal ligi poole kogu tarbitud elektrist.

Ühenduste hooldustööd ja juurdeehitused Lätis hoidsid odavat Põhjamaade elektrit suuremas mahus Eestis, mistõttu jäi Eesti hinnad ligikaudu 15 protsenti madalamaks kui Lätis ja Leedus, ütles Randveer.

Siiski esines Eestis mitmeid hinnatippe, mil hind ületas 15 s/kWh piiri. Nende taga oli selge muster: oktoobris tõusid hinnad kogu Baltikumis nendel tundidel, mil Eesti põlevkivijaamad töötasid suuremas mahus (≈186 MW) ja kogu Balti tuuleenergia toodang jäi alla keskmise (≈642 MW). Sellistel tundidel (umbes 22 protsenti kuust) püsis Eesti keskmine hind 17,3 s/kWh juures ning Lätis ja Leedus vastavalt umbes 19,5 s/kWh.

Kogu oktoobrikuu lõikes oli 19 protsenti tundidest Eestis elekter hinnaga vähemalt 15 s/kWh.

