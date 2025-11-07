Trumpi liitlane Elise Stefanik kandideerib New Yorgi kuberneriks

Stefanik teatas oma kampaaniat tutvustavas videos, et keskendub osariigi elukallidusele ja turvalisusele.

"Elise Stefanik eemaldab Kathy Hochuli poolt tekitatud katastroofi ja taastab New Yorgi suuruse," teatas Stefanik. Ta nimetas oma demokraadist rivaali Ühendriikide kõige halvemaks kuberneriks ja süüdistas teda toidukaupade hinnatõusus.

Hochul teatas samas, et Stefanik kandideerib selleks, et tuua New York Trumpi kontrolli alla. "Minu sõnum Trumpi peamisele liitlasele on: andke minna," teatas Hochul.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Stefanikul on juba olemas ka New Yorgi vabariiklaste toetus.

Stefanik vihjas juba suvel, et kandideerib kuberneriks, kuid ütles toona, et teeb otsuse pärast New Yorgi linnapeavalimisi. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Stefaniku kampaania on kogunud juba 13 miljonit dollarit.

Stefanik leiab nüüd, et Zohran Mamdani võitis viimased linnapeavalimised tänu Hochuli toetusele. Mamdani on lubanud tõsta rikaste inimeste maksukoormust, kuid vajab selleks kuberneri toetust.

Stefanik kerkis tähelepanu keskpunkti 2023. aasta lõpus, kui leidis, et USA eliitülikoolid ei suuda ohjeldada Palestiina-meelseid proteste. Vahepeal pidi temast saama USA suursaadik ÜRO-s, kuid Trump suunas tema asemel sinna Mike Waltzi.

Viimane vabariiklasest kuberner New Yorgis oli George Pataki, kes oli ametis aastatel 1995–2007. Hochul sai kuberneriks 2021. aastal ning temast sai esimene New Yorgi naissoost kuberner

Enne Hochulit oli kuberner Andrew Cuomo, kuid viimane pidi ahistamissüüdistuste tõttu tagasi astuma. Cuomo üritas tänavu naasta suurde poliitikasse, kuid pidi New Yorgi linnapeavalimistel tunnistama Mamdani paremust.