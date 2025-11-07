X!

Trumpi liitlane Elise Stefanik kandideerib New Yorgi kuberneriks

Välismaa
Elise Stefanik
Elise Stefanik Autor/allikas: SCANPIX/CNP/INSTARimages/Annabelle Gordon - CNP
Välismaa

Vabariiklasest kongressisaadik Elise Stefanik teatas reedel, et kandideerib järgmisel aastal New Yorgi kuberneriks. Donald Trumpi liitlane Stefanik heidab kinda ametisolevale demokraadist kubernerile Kathy Hochulile, viimane taotleb järgmisel aastal teist ametiaega.

Stefanik teatas oma kampaaniat tutvustavas videos, et keskendub osariigi elukallidusele ja turvalisusele. 

"Elise Stefanik eemaldab Kathy Hochuli poolt tekitatud katastroofi ja taastab New Yorgi suuruse," teatas Stefanik. Ta nimetas oma demokraadist rivaali Ühendriikide kõige halvemaks kuberneriks ja süüdistas teda toidukaupade hinnatõusus.

Hochul teatas samas, et Stefanik kandideerib selleks, et tuua New York Trumpi kontrolli alla. "Minu sõnum Trumpi peamisele liitlasele on: andke minna," teatas Hochul. 

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Stefanikul on juba olemas ka New Yorgi vabariiklaste toetus.

Stefanik vihjas juba suvel, et kandideerib kuberneriks, kuid ütles toona, et teeb otsuse pärast New Yorgi linnapeavalimisi. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Stefaniku kampaania on kogunud juba 13 miljonit dollarit. 

Stefanik leiab nüüd, et Zohran Mamdani võitis viimased linnapeavalimised tänu Hochuli toetusele. Mamdani on lubanud tõsta rikaste inimeste maksukoormust, kuid vajab selleks kuberneri toetust.

Stefanik kerkis tähelepanu keskpunkti 2023. aasta lõpus, kui leidis, et USA eliitülikoolid ei suuda ohjeldada Palestiina-meelseid proteste. Vahepeal pidi temast saama USA suursaadik ÜRO-s, kuid Trump suunas tema asemel sinna Mike Waltzi. 

Viimane vabariiklasest kuberner New Yorgis oli George Pataki, kes oli ametis aastatel 1995–2007. Hochul sai kuberneriks 2021. aastal ning temast sai esimene New Yorgi naissoost kuberner 

Enne Hochulit oli kuberner Andrew Cuomo, kuid viimane pidi ahistamissüüdistuste tõttu tagasi astuma. Cuomo üritas tänavu naasta suurde poliitikasse, kuid pidi New Yorgi linnapeavalimistel tunnistama Mamdani paremust.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

selgub võitja

kahel kanalil!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:31

Galerii: algas 29. Pimedate Ööde filmifestival

19:30

Selgusid Grammyde nominendid

19:21

PÖFF-i elutööpreemia pälvinud Budraitis: näitleja peamine juhendaja on raha

18:57

Võru Barrus lõi käed 47-aastase Soome võrkpallilegendiga

18:56

Ministeerium otsib võimalusi Pärnu lahe kalavaru suurendamiseks

18:50

Meel Paliale: filmiakadeemia liikmetele mõjus "Pikad paberid" värksendavalt

18:49

Viljandi vallas moodustasid koalitsiooni Isamaa ja EKRE

18:46

Toitlustaja keelas ohutuse tõttu koolitoidu viimise toidujagamiskappi

18:40

Ministeerium otsib võimalusi Pärnu lahe kalavaru suurendamiseks

18:35

Eesti Energia sai kolmandas kvartalis suure kahjumi

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:20

Gunvor loobus Lukoili välisvarade ostust

10:30

Meedia: Ukraina hävitas rünnakuga Donetskis tuhat Vene drooni Uuendatud

09:50

Toyotal on Jaapanis Ogier' vedamisel kolmikjuhtimine, Tänak kuues Uuendatud

07:04

Kõlvart soovitas Michalil peaministrina väärikaks jääda

06.11

Uute autode müük on poole võrra langenud ja hinnad alla viinud

16:11

Suri tuntud advokaat Monika Mägi

14:29

Kohus otsustas Kairi Kuusemaa tingimisi enne tähtaega vabastada

09:16

Karis: peab juhtuma väike ime, et keegi veenab mind uuesti kandideerima

06.11

Sõja 1352. päev: Ukraina droonid ründasid Kostroma oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

16:35

Välisministeerium Limp Bizkiti kontserdist: agressiooni toetajate kutsumine on lubamatu Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:57

Võru Barrus lõi käed 47-aastase Soome võrkpallilegendiga

18:26

Esireket Malõgina kohtub aastalõputurniiri finaalis 13-aastase Anikinaga

17:57

Fännitoetus tõi Eesti jalgpalliklubidele tänavu ligi 200 000 eurot

17:04

Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

loe: kultuur

19:31

Galerii: algas 29. Pimedate Ööde filmifestival

19:30

Selgusid Grammyde nominendid

19:21

PÖFF-i elutööpreemia pälvinud Budraitis: näitleja peamine juhendaja on raha

18:50

Meel Paliale: filmiakadeemia liikmetele mõjus "Pikad paberid" värksendavalt

loe: eeter

14:31

Noorte muusikute konkurss "Klassikatähed 2025" kulmineerub särava finaaliga

14:21

Mart Kalm: karistused ei ole mind kunagi traumeerinud

10:56

VIDEO: Ants Uustalu õpetab mardihane tükeldama ja valmistab hõrgu roa

09:31

Lavakunstikooli juht: õppejõud ja üliõpilane poleks pidanud koos hotellis ööbima

Raadiouudised

18:35

Tallinna võimukõnelustel osalejad: Liivalaia trammiteed ei tule

18:35

Päevakaja (07.11.2025 18:00:00)

15:50

Kolonel Kiviselg: Venemaa jätkab Ukraina tsiviiltaristu pommitamist

15:40

Viljandi valla uus võimuliit: tuuleparke siia ei tule

15:40

Vaga: Reformierakond läheb riigikogu valimistele Michali juhtimisel

15:25

Raadiouudised (07.11.2025 15:00:00)

14:45

Laupäeval tõuseb õhutemperatuur kuni 11 kraadini

14:45

Viieteistkümnes koolis käib noppeõpe

14:45

Raadiouudised (07.11.2025 12:00:00)

09:55

Omanike keskliit: kodumajapidamisi ei kohelda soojamajanduses võrdselt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo