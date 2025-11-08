Isadepäeva ilm on sombune ja kohati sajab vihma

Pühapäeval sajab meil küll mitmel pool vihma, aga sadu on nõrk. Puhub mõõdukas tuul ja õhk on võrdlemisi soe.

Ööl vastu pühapäeva on taevas enamasti pilves ning mitmel pool sajab ka vähest vihma. Paiguti on udu. Puhub lõunakaare, pärast keskööd valdavalt läänekaare tuul kiirusega 3 kuni 8 meetrit sekundis. Õhusooja on 3 kuni 9 kraadi.

Pühapäeva hommik tuleb pilvine ja kohati tibutab vihma. Puhub edela- ja läänetuul kiirusega 2 kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4 kuni 8 kraadi.

Ka päev tuleb pilvine ning mitmel pool sajab kergelt vihma. Tuul puhub läänekaarest kiirusega 3 kuni 9 meetrit sekundis ning sooja on oodata 5 kuni 10 kraadi.

Taevas püsib pilves ka esmaspäeval. Mitmel pool sajab vähest vihma, öösel esineb udu ning sooja on päeval keskmiselt seitse kraadi.

Teieipäeval ja kolmapäeval esineb pilvises taevas ka selgimisi. Kohati rabistab vihma ning ööl vastu teisipäeva ja päeva esimeses pooles on udu. Kolmapäevast hakkab tuul tõusma.

Neljapäeval on taevas muutlik, ilm tuuline ning õhtul on vihma oodata. Sooja on teisipäeval keskmiselt kuus ning nädala keskel kaheksa kraadi.