Turistide arv veidi kasvab, kuid hotellidel on seis endiselt keeruline

Turistid Tallinna sadamas.
Turistid Tallinna sadamas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Turistide arv näitab küll kerget kasvutrendi ja septembris peatus majutusasutustes rohkem külastajaid kui aasta tagasi, kuid koroonaeelsest tasemest jääb see arv ikkagi selgelt maha. Samuti on oluliselt langenud hotellide kasumlikkus, mis raskendab ots otsaga kokku tulemist. Esmaspäeval teatasid Pädaste mõisa pidajad oma ettevõtte sulgemisest.

Kaks aastat suure kahjumiga töötanud Pädaste mõisa omanikud teatasid restorani ja spaahotelli sulgemisest. "Vaatamata omanike jätkuvale toetusele ja kõigile pingutustele tegevuse jätkamiseks on muutunud võimatuks jätkata endist moodi," kirjutasid nad Facebookis.

"Meil on välisturiste märgatavalt vähem, kui meil oli aastaid tagasi. Meie kulud on kasvanud märkimisväärselt. Ja ka kindlustunne tuleviku ees on võib-olla see, mis paneb lõpuks otsust tegema, rasket otsust oma ettevõtted sulgeda. Ja ei ole ainult hotellid otsuseid langetamas. Juba oleme kuulnud ka meie väga staažikate restoranide poolt sulgemisotsuseid ja sealhulgas ka Michelini Guide`i kuuluvaid restorane," lausus hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Külli Kraner.

Turiste käib küll pisut rohkem kui eelmisel aastal, kui koroonaeelsest tasemest jääb see arv ikkagi maha.

Välisturistide arv on meil senini miinus 15 protsenti võrreldes aastaga 2019," märkis Kraner.

Majandusanalüütik Mihkel Nestor ütles, et koroonaeelsest ajast eristab praegust kaks olulist tegurit.

"Üks on see, et Vene turiste meil enam ei ole. Venemaalt pärit turistid olid märkimisväärne osa koroonaeelsel ajal meie turistidest ja täna ilmselgelt nad ei ole tagasi oodatud," lausus Nestor.

"Teine küsimus on, mis toimub Soomes. Soome majandusel läheb väga halvasti, võrreldes kõigi teiste Euroopa riikidega on seis kehv ja töötus kuskil kümme protsenti. Selles kontekstis on palju oodata, et nad meie juurde reisida tahaksid, rääkimata Eesti hinnatasemest, mis on ka kuskil poole võrra kõrgem, kui oli aastal 2019," lisas ta.

"Soomlastel Eesti on sihtkohana hakanud kalliks jääma. Kui vaadata Soome poolt statistikat, siis nende välisreiside arv on kahanenud eelmiste aastatega võrreldes. Soome meedias on palju kajastatud, et nii laevapiletid kui ka majutuse ja söögi hind on siin kallinenud," ütles hotelli Mövenpick juht Madis Laid.

Hotellidele teeb muret seegi, et käibemaksu tõus on teinud keskmise toa tulukuse madalaks või isegi miinusmärgiliseks.

"Eriti negatiivse üllatusena tuli meile see, et väljastpoolt Tallinna on toa pealt saadav tulu kohati isegi miinus kuus protsenti või rohkem," nentis Kraner.

Toimetaja: Marko Tooming

