Eesti Panga asepresidendiks saab Andrus Alber

Andrus Alberi asepresidendi kandidaadiks esitanud keskpanga president Madis Müller ütles, et hindab kõrgelt Alberi kogemust ettevõtjana finantssektoris, mis võimaldab tal tuua keskpanka värsket vaadet.

"Lisaks räägivad Alberi kasuks tema töökogemus IMFis ja ka varasemalt Eesti Pangas, tänu millele on tal oma rolli keskpanga juhatuses lihtne sisse elada. Seetõttu ei pidanud ma ka kaua mõtlema, kui Ülo Kaasik, kes veidi enam kui poole aasta pärast Eesti Panga juhtimise üle võtab ja ka uue asepresidendiga hakkab rohkem koos töötama, tegi mulle ettepaneku määrata uueks Eesti Panga juhatuse liikmeks just Andruse," lausus Müller.

Müller tänas ühtlasi Veiko Talit, kelle ametiaeg Eesti Panga asepresidendina detsembri lõpus lõpeb.

"Veiko jõudis tõesti tugevalt ja tulemuslikult panustada Eesti Panga töösse, muuhulgas finantssektori regulatsioonidega ja järelevalvega seotud küsimustes. Ta koordineeris tegevusi pangandussektori kriisikindluse tugevdamiseks, aga osales ka näiteks digieuro projekti ette valmistamisel Euroopa Keskpanga tasemel," ütles ta.

Alber lausus, et on oluline, et keskpank käiks ühte sammu tehnoloogiliste ja finantssektori arengutega.

Alber on olnud tegev finantssektoris üle 30 aasta, olles töötanud nii Eestis kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides. Ta on olnud Nasdaq Tallinna börsi juhatuse esimees, Eestis ja Leedus äriklientidele keskenduva Finora Panga kaasasutaja, eelarvenõukogu aseesimees ning tegutsenud rahvusvahelises valuutafondis, Eesti Pangas ja president Lennart Meri majandusnõunikuna. Alber on kuulunud lisaks mitme finantsettevõtte ja organisatsiooni nõukogusse.

Eesti Panga juhatus koosneb presidendist ja kahest asepresidendist. Eesti Panga presidendi Madis Mülleri ametiaeg lõppeb 2026. aasta 6. juunil. Keskpanga nõukogu valis oktoobris järgmiseks keskpanga presidendi kandidaadiks praeguse asepresidendi Ülo Kaasiku, kelle ametisse nimetamise otsustab vabariigi president. Teisipäevasel istungil otsustas keskpanga nõukogu saata vastava ettepaneku vabariigi presidendile kaalumiseks.

Keskpanga teise asepresidendi valik selgub tõenäoliselt 2026. aasta kevadel.