EL ja NATO tugevdavad koostööd, et seista vastu Venemaa sõjale Ukrainas

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul aitas Soledari hoidmine Ukrainal võita nii aega kui ka jõudu.

"Ja mida Venemaa seal võita tahtis? Kõik on täielikult hävitatud, peaaegu midagi elusat pole järele jäänud ja tuhanded nende inimesed said surma, kogu Soledari ümbruse maa on kaetud sissetungijate laipadega ja plahvatustest üles küntud. Just sedamoodi näeb välja hullumeelsus," rääkis Zelenski.

Ukraina presidendi sõnul on Vene vägede võimalikult pikk kinnihoidmine ning lõpuks nende minema kihutamine riigist ainuvõimalik, sest senise kogemuse põhjal algab vallutatud aladel kohe kõikehõlmav terror ning tsiviilisikute massiline tapmine.

Brüsselis, NATO peakorteris Euroopa Liidu ja NATO ühisdeklaratsioonile allkirja andnud Jens Stoltenbergi sõnul ei piirdu Venemaa verised ambitsioonid aga ainult Ukrainaga, vaid eesmärk on ikka kogu Euroopa Venemaa tahte järgi ümber teha.

"Me ei tohi Venemaad alahinnata. Nad mobiliseerivad rohkem sõdureid. Nad teevad kõvasti tööd, et hankida rohkem varustust, rohkem laskemoona ja nad näitavad tahet tõesti kannatada, kuid sellest hoolimata sõda jätkata. Ja pole mingeid märke, et (Venemaa režiimi liider Vladimir) Putin oleks ümber mõelnud oma üldise eesmärgi jõhkras Ukraina-vastases sõjas. Seega peame me valmis olema kauakestvaks sõjaks," ütles ta.

"Euroopa Liit teeb jätkuvalt kõik, mis tema võimuses, et toetada Ukraina vaprat rahvast. Me jätkame surve avaldamist Kremlile kuni vaja, kasutades purevat sunnivahendirežiimi," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Vastates küsimusele, kas Saksamaa peaks Ukrainale tarnima Leopard 2 tanke, ütles von der Leyen, et Ukrainale tuleks anda igasugust relvastust, mida okupantide vastu sõdijad vaid tahavad. Ka Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz andis mõista, et kaua Ukrainal tanke oodata enam ei tule.