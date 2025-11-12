X!

Soome maksuamet avaldas 2024. aastal enim teeninud inimeste nimekirja

Wolti asutaja Miki Kuusi teenis eelmisel aastal 80.6 miljonit eurot
Wolti asutaja Miki Kuusi teenis eelmisel aastal 80.6 miljonit eurot Autor/allikas: Petteri Bülow / Yle
Soome maksuamet avaldas kolmapäeval maksuandmete nimekirja, kus on kirjas riigi suurimad tuluteenijad 2024. aastal. Kõige rohkem teenisid raha IT-ettevõtjad ja investorid.

Kõige rohkem raha teenis eelmisel aastal toidutranspordiga tegeleva Soome tehnoloogiafirma Wolt asutaja Miki Kuusi. Ta teenis mullu 80,6 miljonit eurot. Wolti ostis 2021. aastal USA firma DoorDash. 

Teisel kohal on logistikafirma Cargotec omanik ja investeerimisfirma Marietorp juhatuse esimees Heikki Herlin. Ta teenis eelmisel aastal 39,3 miljonit eurot. Heikki Herlin on tuntud investori Niklas Herlini poeg. 

Tarkvarafirma Admicom asutaja Matti Kalervo Häll teenis mullu 30,8 miljonit eurot. Hälli firmal on börsil hästi läinud, ta müüs oma osaluse ettevõttes eelmisel aastal.

Finantshaldusfirma Accountor Holding tegevjuht Leif Niklas Sonkin teenis eelmisel aastal 26,8 miljonit eurot. Firma müüdi mullu Rootsi ja USA investoritele. Tehnoloogiafirma Blauwgeersv kaasasutaja ja tegevjuht Rob Blauwgeers teenis eelmisel aastal 26,4 miljonit eurot. 

Praegustest ministritest teenis eelmisel aastal enim peaminister Petteri Orpo. Ta teenis umbes 240 000 eurot. Kaitseminister Antti Häkkänen teenis mullu umbes 188 000 eurot. 

Orpo eelkäija Sanna Marin teenis mullu umbes 422 000 eurot. Marin töötab praegu Tony Blairi Instituudis. Tegemist on rahvusvahelise mittetulundusühinguga, mis nõustab valitsusi ja poliitikuid strateegiliste poliitikasuundade ja poliitika rakendamise alal. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

