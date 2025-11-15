ÜRO julgeolekunõukogu hääletab esmaspäeval Trumpi Gaza plaani üle

Eelmisel nädalal alustasid ameeriklased 15-liikmelises julgeolekunõukogus ametlikult läbirääkimisi teksti üle, mis käsitleb Iisraeli ja Hamasi vahelise kaheaastase sõja relvarahu ning toetaks Trumpi plaani.

Neljapäeval sai AFP tutvuda resolutsiooni eelnõuga, milles tervitatakse rahunõukogu loomist. See on Gaza ajutine valitsusorgan, mida teoreetiliselt juhiks Trump ja mille mandaat kehtib kuni 2027. aasta lõpuni.

See annaks liikmesriikidele volituse moodustada ajutised rahvusvahelised stabiliseerimisjõud (ISF), mis teeksid koostööd Iisraeli ja Egiptusega ning äsja väljaõpetatud Palestiina politseiga, et aidata kindlustada piirialasid ja demilitariseerida Gaza sektorit.

Erinevalt varasematest eelnõudest mainitakse viimases ka võimalikku tulevast Palestiina riiki.

Ameerika Ühendriigid ning mitmed araabia ja moslemienamusega riigid, sealhulgas Egiptus, Saudi Araabia ja Türgi kutsusid reedel ÜRO julgeolekunõukogu üles resolutsiooni kiiresti vastu võtma.

"Ameerika Ühendriigid, Katar, Egiptus, Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia Kuningriik, Indoneesia, Pakistan, Jordaania ja Türgi väljendavad ühist toetust praegu arutlusel olevale julgeolekunõukogu resolutsioonile," teatasid riigid ühisavalduses, lisades, et taotlevad meetme kiiret vastuvõtmist.

Reedene ühisavaldus tehti ajal, mil Venemaa levitas nõukogu liikmete seas konkureerivat resolutsiooni eelnõu, mis AFP poolt reedel nähtud teksti kohaselt ei luba rahunõukogu loomist ega rahvusvaheliste jõudude viivitamatut paigutamist Gazasse.

Venemaa versioon tervitab "algatust, mis viis relvarahuni", kuid Trumpi nime seal ei nimetata. Samuti kutsub see ÜRO peasekretäri üles esitama vaid aruannet, mis käsitleb rahvusvaheliste stabiliseerimisjõudude paigutamise võimalusi sõjast laastatud Gazas.

Ameerika Ühendriigid on nimetanud relvarahu hapraks ja hoiatasid reedel oma eelnõu vastuvõtmata jätmisega kaasnevate riskide eest.

"Selle resolutsiooni mittetoetamine on hääl kas Hamasi terroristide valitsuse jätkumise või Iisraeliga sõtta naasmise poolt, mõistes piirkonna ja selle inimesed igavesse konflikti," kirjutas USA suursaadik ÜRO juures Mike Waltz ajalehes The Washington Post.

"Iga kõrvalekalle sellelt teelt, olgu selleks siis need, kes soovivad mängida poliitilisi mänge või minevikku uuesti läbi vaielda, toob kaasa reaalse inimkaotuse."

Kuigi seni tundus, et nõukogu liikmed toetavad rahuplaani põhimõtteid, märkisid diplomaatilised allikad, et USA teksti osas on küsimusi, eriti seoses nõukogupoolse järelevalvemehhanismi puudumisega, Palestiina omavalitsuse rolliga ja ISF-i mandaadi üksikasjadega.

Venemaa ÜRO esindus teatas avalduses, et nende alternatiivne ettepanek erineb selle poolest, et tunnustab kahe riigi lahenduse põhimõtet Iisraeli-Palestiina konflikti lahendamiseks.

"Kahjuks ei pööratud neile sätetele USA eelnõus piisavalt tähelepanu," öeldi avalduses.