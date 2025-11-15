X!

ÜRO julgeolekunõukogu hääletab esmaspäeval Trumpi Gaza plaani üle

Välismaa
Donald Trump
Donald Trump Autor/allikas: REUTERS/Annabelle Gordon/Scanpix
Välismaa

ÜRO julgeolekunõukogu hääletab esmaspäeval resolutsiooni üle, mis toetab USA presidendi Donald Trumpi Gaza rahuplaani, teatasid diplomaadid.

Eelmisel nädalal alustasid ameeriklased 15-liikmelises julgeolekunõukogus ametlikult läbirääkimisi teksti üle, mis käsitleb Iisraeli ja Hamasi vahelise kaheaastase sõja relvarahu ning toetaks Trumpi plaani.

Neljapäeval sai AFP tutvuda resolutsiooni eelnõuga, milles tervitatakse rahunõukogu loomist. See on Gaza ajutine valitsusorgan, mida teoreetiliselt juhiks Trump ja mille mandaat kehtib kuni 2027. aasta lõpuni.

See annaks liikmesriikidele volituse moodustada ajutised rahvusvahelised stabiliseerimisjõud (ISF), mis teeksid koostööd Iisraeli ja Egiptusega ning äsja väljaõpetatud Palestiina politseiga, et aidata kindlustada piirialasid ja demilitariseerida Gaza sektorit.

Erinevalt varasematest eelnõudest mainitakse viimases ka võimalikku tulevast Palestiina riiki.

Ameerika Ühendriigid ning mitmed araabia ja moslemienamusega riigid, sealhulgas Egiptus, Saudi Araabia ja Türgi kutsusid reedel ÜRO julgeolekunõukogu üles resolutsiooni kiiresti vastu võtma.

"Ameerika Ühendriigid, Katar, Egiptus, Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia Kuningriik, Indoneesia, Pakistan, Jordaania ja Türgi väljendavad ühist toetust praegu arutlusel olevale julgeolekunõukogu resolutsioonile," teatasid riigid ühisavalduses, lisades, et taotlevad meetme kiiret vastuvõtmist.

Reedene ühisavaldus tehti ajal, mil Venemaa levitas nõukogu liikmete seas konkureerivat resolutsiooni eelnõu, mis AFP poolt reedel nähtud teksti kohaselt ei luba rahunõukogu loomist ega rahvusvaheliste jõudude viivitamatut paigutamist Gazasse.

Venemaa versioon tervitab "algatust, mis viis relvarahuni", kuid Trumpi nime seal ei nimetata. Samuti kutsub see ÜRO peasekretäri üles esitama vaid aruannet, mis käsitleb rahvusvaheliste stabiliseerimisjõudude paigutamise võimalusi sõjast laastatud Gazas.

Ameerika Ühendriigid on nimetanud relvarahu hapraks ja hoiatasid reedel oma eelnõu vastuvõtmata jätmisega kaasnevate riskide eest.

"Selle resolutsiooni mittetoetamine on hääl kas Hamasi terroristide valitsuse jätkumise või Iisraeliga sõtta naasmise poolt, mõistes piirkonna ja selle inimesed igavesse konflikti," kirjutas USA suursaadik ÜRO juures Mike Waltz ajalehes The Washington Post.

"Iga kõrvalekalle sellelt teelt, olgu selleks siis need, kes soovivad mängida poliitilisi mänge või minevikku uuesti läbi vaielda, toob kaasa reaalse inimkaotuse."

Kuigi seni tundus, et nõukogu liikmed toetavad rahuplaani põhimõtteid, märkisid diplomaatilised allikad, et USA teksti osas on küsimusi, eriti seoses nõukogupoolse järelevalvemehhanismi puudumisega, Palestiina omavalitsuse rolliga ja ISF-i mandaadi üksikasjadega.

Venemaa ÜRO esindus teatas avalduses, et nende alternatiivne ettepanek erineb selle poolest, et tunnustab kahe riigi lahenduse põhimõtet Iisraeli-Palestiina konflikti lahendamiseks.

"Kahjuks ei pööratud neile sätetele USA eelnõus piisavalt tähelepanu," öeldi avalduses.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:17

Galerii: EKKM-i uus grupinäitus uurib kokkuhoidmise eri tahke

10:10

Teaduskommunikatsiooni uurija: täielik usaldus nullib demokraatia mõtte

10:05

Anu Viltrop: laskem lapsed muuseumisse

09:58

ATP finaalturniiril sai paika viimane poolfinalist

09:52

Korruptsioonivarjus Toila tühistas lumelükkamise hanke

09:26

Horvaatia tagas koha finaalturniiril, Hollandil jäi veel napilt puudu

09:24

Andri Rebane: küberkaitses on vajalik oskus tegutseda kiiresti ja ühiselt

09:13

Eesti annab Ukrainale Starlinki sidesüsteemide ostmiseks 3,5 miljonit eurot

08:47

TÄNA OTSE | Naiste korvpallikoondis jätkab valiksarja Sloveenia vastu

08:28

ÜRO julgeolekunõukogu hääletab esmaspäeval Trumpi Gaza plaani üle

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.11

PPA alustas Isa Khalilovi elamisloa tühistamist

14.11

Sotsiaalministeerium plaanib tõsta pensioniea 65 aastale ja kolmele kuule

14.11

Kaitsevägi kutsub järgmisel aastal ajateenistusse oluliselt vähem noori

14.11

Sõja 1360. päev: Ukraina tabas Novorossiiski naftasadamat Uuendatud

14.11

Riik ehitab Imavere ristmiku ümber

14.11

Stockholmis sõitis buss inimeste sekka, kolm inimest hukkus Uuendatud

14.11

USA kuulutas välja uue sõjalise operatsiooni Lõuna-Ameerikas

14.11

Tarmu Tammerk: isad, isad ja teistmoodi isad

14.11

Haapsalus tekkis kehtiva detailplaneeringuga alale ehituskeeluala

13.11

Erivajadustega inimesed peavad aprillist teenuste eest ise rohkem maksma

ilmateade

loe: sport

09:58

ATP finaalturniiril sai paika viimane poolfinalist

09:26

Horvaatia tagas koha finaalturniiril, Hollandil jäi veel napilt puudu

08:47

TÄNA OTSE | Naiste korvpallikoondis jätkab valiksarja Sloveenia vastu

08:11

Marten Liiv alustas MK-hooaega rahvusrekordiga

loe: kultuur

10:17

Galerii: EKKM-i uus grupinäitus uurib kokkuhoidmise eri tahke

14.11

Kinno jõuab eesti näitlejate osalusel Eestis filmitud Hollywoodi märul

14.11

Juurel valmis tehisaru abiga raamat, mis parodeerib levimuusika klišeesid

14.11

Noorte sümfooniaorkestrite festivalil osaleb tänavu 21 kollektiivi

loe: eeter

14.11

Füsioterapeut: kompressioonpõlvikud aitavad väsinud jalgadel taastuda

14.11

Toitumisterapeut: maitsemeele teadlik harjutamine aitab magusaisu ohjata

14.11

Oskar Seeman: olen ise ka peast veel pigem laps

14.11

Saate võttel rängalt kukkunud Viilma: selleni viis mu riskialdis iseloom

Raadiouudised

14.11

Haapsalus tekkis detailplaneeringuga kinnistule ehituskeeluala

14.11

Euroopa Liit plaanib kaotada väikepakkide tollimaksu erandi

14.11

Päevakaja (14.11.2025 18:00:00)

14.11

Kartulikasvatajad võtsid Roosna-Allikul kasutusele Eestis ainulaadse pakkimisroboti

14.11

Tuleval aastal võetakse ajateenistusse vaid 1200 kutsealust

14.11

Keskerakond ja Isamaa jõudsid Tallinnas haridusteemades kokkuleppele

14.11

Kiviselg: Ukrainas Oleksandrivka piirkonnas võib tekkida venelaste läbimurde oht

14.11

Raadiouudised (14.11.2025 15:00:00)

14.11

Tartus lisandub järgmisel õppeaastal kümneid gümnaasiumikohti

14.11

Laupäeval sajab mitmel pool lund, lörtsi ja vihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo