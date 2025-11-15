Pühapäeval sajab vihma ja lörtsi

Pühapäevane ilm tuleb Eestis sajune ja tugeva tuulega. Sajab nii vihma kui ka lörtsi.

Öö tuleb pilves selgimistega. Rannikualadel sajab vihma ja lörtsi, ning sisemaal võib tulla vähest lörtsi ja lund. Lääne- ja edelatuul puhub 5 kuni 10, saartel ja rannikul 10 kuni 15, puhanguti 21 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni +2 kraadi, rannikul on kuni 6 kraadi sooja.

Hommik on pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi, sisealadel ka lund. Puhub edela- ja läänetuul, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 10 kuni 15, puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur püsib vahemikus -1 kuni +6 kraadi. Ja teed on libedad.

Päeval sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, mandril ka lund. Puhub mõõdukas edela- ja lõunatuul, puhanguti 14, saartel ja rannikul 9 kuni 15, puhanguti 20 meetrit sekundis, pärastlõunal tuul vähehaaval nõrgeneb. Sooja on 1 kuni 6 kraadi.