Narvas sõlmisid võimuliidu Stalnuhhini ja Raigi nimekirjad

Narva linnavolikogu istungisaal.
Narva linnavolikogu istungisaal. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Narvas sai laupäeval allkirjad Mihhail Stalnuhhini rahvanimekirja ja Katri Raigi valimisliidu võimulepe. Uuel koalitsioonil on 31-kohalises volikogus 16 kohta ehk ühehääleline enamus.

"Narva koalitsioonilepingul on 16 allkirja. Napp enamus, aga enamus," kirjutas Katri Raik sotsiaalmeedias.

Raik lisas, et sõlmitud koalitsioonilepingut tutvustavad osapooled esmaspäeval kell 14.

Narvas võitis valimised Mihhail Stalnuhhini rahvanimekiri 12 kohaga. Katri Raigi juhitud valimisliit sai volikogus viis kohta.

Uuel Narva võimuliidul on siiski valimistulemustest erinevalt üks hääl vähem, nimelt liitus Stalnuhhini nimekirjas volikokku pääsenud Oleg Jesseljunas linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooniga. Jesseljunas põhjendas fraktsiooni vahetamist sellega, et ei toeta linnapea kohal Katri Raiki ega näe võimalust temaga ühes koalitsioonis töötada, kirjutas Postimees.

15-liikmelisse Narva opositsiooni jäävad peale Jesseljunase liitumist 11-mandaadiga Keskerakonna fraktsioon ning valimistel neli mandaati saanud valimisliit Plaan B Narva Linna Pulss.

Põhjarannikule teadaolevalt saab leppe kohaselt volikogu esimeheks Mihhail Stalnuhhin volikogu esimeheks ja linnapeaks uuesti Katri Raik. Täpsemat leppe sisu veel teada ei ole.

Toimetaja: Barbara Oja

