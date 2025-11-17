Saksamaa tühistab Iisraeli relvaekspordi piirangud

Saksamaa kavatseb tühistada augustis Iisraelile kehtestatud relvaekspordi piirangud, mis puudutavad relvi, mida võidakse kasutada Gaza sektoris, teatas valitsus esmaspäeval.

"Piirangud Iisraeli relvaekspordile tühistatakse," ütles valitsuse pressiesindaja Sebastian Hille ajakirjanikele. Otsus jõustub 24. novembril, lisas Hille.

Hille sõnul peitub põhjus olukorra muutumises Gaza sektoris seoses Iisraeli ja Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas vahelise relvarahuga.

Hille lisas, et edaspidi käsitletakse Iisraeli relvaeksporti üksikjuhtumipõhiste otsustena, nii nagu see on ka teiste riikide puhul.

"Oleme alati öelnud, et vaatame selle praktika üle, arvestades arenguid kohapeal," ütles Hille esmaspäeval.

"Alates 10. oktoobrist on Gaza sektoris kehtinud relvarahu, mis on olukorda märkimisväärselt stabiliseerinud," ütles Hille ja lisas, et see ongi piirangute tühistamise otsuse alus.

"Ootame, et kõik peavad kinni sõlmitud kokkulepetest," ütles Hille viitega relvarahu säilitamise ja ulatusliku humanitaarabi osutamise lepetele.

Iisraeli välisminister Gideon Sa'ar tervitas Saksa valitsuse otsust.

"Ma tervitan kantsler Merzi sammu tühistada osalist embargot puudutav otsus," ütles Sa'ar sotsiaalmeediaplatvormil X (endine Twitter).

Ühtlasi kutsus Sa'ar teisigi valitsusi üles võtma vastu sarnaseid otsuseid.

Saksamaa on olnud Iisraeli üks vankumatumaid toetajaid ning oluline relvaeksportija. Aastatel 2020–2024 tarnis Saksamaa ligikaudu kolmandiku kõigist Iisraeli toimetatud relvadest.