Narva linnapeana jätkab Katri Raik, Stalnuhhin saab volikogu esimeheks

Võimuliit lubab lähima nelja aasta jooksul ehitada Narva uue haiglahoone, koolimaja ja vähemalt ühe lasteaia. Kavas on linnavalitsuse struktuurireform ja huvikoolide võrgu ümberkorraldamine.

Olulisemaks lubaduseks on stabiilne linnajuhtimine lähimaks neljaks aastaks. Praegu on Raigi-Stalnuhhini koalitsioonil 31-kohalises volikogus 16 kohta ehk ühehääleline ülekaal, mis võib lähiajal kasvada.

"Me oleme kindlad nendes 16 inimeses, kes on oma allkirja andnud lepingule, aga igal juhul, 16 – see on algus. Ma loodan, et koalitsioon suureneb kuni 18 või isegi 19-ni," ütles Stalnuhhin.

"Me lubame stabiilset linnajuhtimist, mida on vaja nii ettevõtjatele, investoritele kui ka linnaelanikele. Linnaelanike mured on täitsa selgelt teada. 41 protsenti meie inimestest elab alla suhtelise vaesuse piiri, inimesed tahavad tööd, inimesed tahavad soojahindade alandamist. Me vajame uut haiglat, uusi koolimaju ja lasteaedu, linnakeskkonna parandamist, et elu oleks natuke rõõmsam ja selle nimel oleme me lubanud koostööd teha," lausus Raik.