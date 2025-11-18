X!

Soomet ähvardab eelarve puudujäägi tõttu Euroopa Komisjoni menetlus

Välismaa
Soome rahandusminister Riikka Purra
Soome rahandusminister Riikka Purra Autor/allikas: Janne Korkko / Yle
Välismaa

Soome rahandusminister Riikka Purra hoiatas, et Euroopa Komisjon võib 2026. aastal alustada riigi suhtes ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust.

Purra sõnul põhineb tema hinnang Euroopa Komisjoni poolt avaldatud majandusprognoosil, mille kohaselt ületab Soome valitsussektori võlakoormus järgmisel aastal 90 protsenti SKP-st. 

"Soome suhtes kohaldatakse ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust aasta algusest. See tundub numbrite põhjal väga selge," ütles Purra. 

Purra sõnul satub Soome olukorda, kus järgmine valitsus peab vähendama võlakoormust ühe protsendi võrra SKP-st aastas. 

Soome rahandusministeeriumi majandusprognoos valmib enne jõule, mis annab detailsema ülevaate riigivõla kohta. 

Purra sõnul vaevleb Soome majandus struktuursete probleemide käes. 

"Kaitsekulud ei seleta meie praegust puudujääki, selle põhjuseks on pigem tulubaasi nõrk areng võrreldes teiste kasvavate kuludega, näiteks kiiresti kasvavate sotsiaaltoetustega," rääkis Purra. 

Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus on mehhanism, mille eesmärk on tagada, et EL-i liikmesriigid pöörduvad tagasi oma valitsemissektori eelarvedistsipliini juurde või säilitavad selle.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

