Soome erakonnad kiitsid ühiselt heaks võlapiduri

Vaade talvisele Helsingile. Soome parlament
Vaade talvisele Helsingile. Soome parlament Autor/allikas: Rain Kooli / ERR
Soome parteide ühine rahanduspoliitika töörühm leppis kokku niinimetatud võlapiduris, mis tähendab, et lähiaastatel vähendatakse kulutusi ja tõstetakse makse kokku 8-11 miljardi euro ulatuses, et leevendada Soome võlakoormust. Töörühmas esindatud erakonnad võtsid kohustuse, et sellest peab kinni ka järgmine valitsus.

Soome parteide ühine rahanduspoliitika-töörühm tutvustas sel nädalal oma raportit, mille järgi tuleb korrigeerida Soome majandust veel 8–11 miljardi euro võrra. Selleks tuleb vähendada kulutusi ja tõsta makse.

Parlamendierakonnad kiitsid niinimetatud võlapiduri heaks ja võtsid kohustuse sellest kinni pidada ka järgmisel valimisperioodil, vaatamata sellele, mis erakonnad valitsusse kuuluvad. Kokkuleppest jäi eemale ainult Vasakliit.

Töörühma juht, peaministripartei Kokoomus liige Ville Valkonen ütles Soome ringhäälingule Yle, et tegemist on ajaloolise sammuga majanduspoliitika kavandamises

"Meil on esimest korda ajaloos väga laiapõhjaline, ühine, tähtajaga ja arvuliste näitajatega seotud eesmärk, kuidas selle raske võla-väljakutsega toime tulla," ütles Valkonen, rõhutades, et kokkulepet toetas 189 parlamendiliiget 200-st.

Töörühm leppis kokku, et avaliku sektori eelarvepuudujääk ei tohi ületada 2,5 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP). See eesmärk tahetakse saavutada aastaks 2031. Praegu on Soome avaliku sektori puudujääk 4,4 protsenti SKP-st.

Juba praegune, peaminister Petteri Orpo valitsus on seadnud eesmärgiks teha kärpeid ja maksumuudatusi kümne miljardi euro ulatuses, et Soome võlakoormust leevendada, aga see on olnud väga keeruline. Sotsiaal- ja tervishoiukulutuste kärpimine on kaasa toonud valijate pahameele ja valitsusparteide populaarsuse languse.

Opositsioonis olevad sotsiaaldemokraadid on mitmesuguste toetuste vähendamist ja toetuse saamise tingimuste karmistamist teravalt kritiseerinud ja nende populaarsus on tõusnud 25 protsendini, samas kui peaministripartei Kokoomus toetus on langenud alla 18 protsendi.

Sotsiaaldemokraadid ühinesid võlapiduri kokkuleppega, aga partei esindaja Joona Räsänen nõuab, et veel selle valitsuse ametiajal tuleb teha lisakärpeid 1,4 miljardi euro ulatuses.

"Ei saa olla nii, et kõik väljakutsed lükatakse järgmise valitsuse õlule. Sellest säästusummast ligi miljard tuleks juba sellest, kui jätaks järgmisel aastal ära ettevõtete tulumaksu leevenduse, mis tooks kasu ainult suurettevõtetele," ütles Räsänen Yle-le.

Niiniimetatud võlapiduri töörühm ei käinud välja meetmeid, kuidas täpselt kulusid vähendada ja tulusid suurendada. Ka ükski erakond ei ole veel avaldanud, kuidas kavatseb järgmise valimisperioodi jooksul majandust kokkulepitud ulatuses korrigeerida.

Täpsemad arvutused selguvad detsembris, seejärel peaksid erakonnad teatama, mida nad kavatsevad kärpida, milliseid makse tõsta ja milliseid struktuurireforme ellu viia, et saavutada 8–11 miljardi euro suurune kokkuhoid.

Parlamendivalimised on Soomes järgmise aasta aprillis.

Toimetaja: Mait Ots

13:19

Juhtimiskoolitaja: isikliku tähenduseta eesmärk tekitab alati vastupanu

12:41

Ivo Tšetõrkin: Nicaragua on valge laik maailmakaardil

11:03

Loomaaed: jääkarude lemmikmaius on jäätis puuvilja ja verega

10:15

Vennad Piusid jätkavad kultuuriradadel seiklemist

