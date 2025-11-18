Valimiskampaaniatele kulutasid enim Reformierakond ja Isamaa

Erakondade kulutused kohalike valimiste kampaaniale erinesid kordades. Suurimad kulutajad olid Reformierakond ja Isamaa, kes panustasid enam kui miljon eurot. Rahalistes raskustes Keskerakond jättis aga kampaaniakulud suures osas kandideerijate kanda.

Kõige enam paigutas raha kohalikesse valimistesse Reformierakond, kelle kampaania maksumus ulatus pooleteise miljoni euroni. Vähem kui sada tuhat eurot (92 345€) sellest tasusid partei liikmed ise, enamuse moodustasid annetused ja riigitoetus.

Loodetud tulemust kallis kampaania Reformierakonnale ei toonud. Partei kaotas mitmel pool volikogu kohti ja seda ka oma varasemalt tugevates piirkondades nagu Tallinn, Tartu ja Rae.

"Me saime väga palju erinevat tagasisidet üle Eesti. Me oleme selle sisse võtnud, peame seda analüüsima ja paneme kokku ka uued programmid, uued väärtusprogrammid, uued konkreetsemad sõnumid ka valitsuse poolt," lausus Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga.

Kehva finantsseisuga Keskerakond pidi aga kõige enam toetuma liikmete panusele. Kokku ligi 470 000 eurot maksnud kampaaniast tasusid liikmed kolmandiku. Erakond ise panustas alla 100 000. Keskerakonna peasekretär Anneli Ott ütles, et tulevikku vaadates on võimalik ka väiksema eelarvega läbi ajada.

"Palju väiksemate summadega on võimalik teha tugev tulemus. Me erakondade lõikes ju tegelikult saime Eestis esikoha oma häältearvu poolest. Meie telgid olid väljas. Inimesed käisid otsekontaktidega kampaaniat tegemas," sõnas Ott.

Eesti 200 kampaaniakulud jäid alla 600 000 euro. Nende liikme põllumajandusministri Hendrik Johannes Terrase isiklik kampaania oli aga valimiste kalleim. Kokku kulutas ta 55 000 eurot, kuid sai valimistel Tallinna kesklinnas 319 häält. Terrase kampaania eest maksis tema endine erakonnakaaslane Joakim Helenius toetades ministrit 51 000 euroga.

"Kindlasti ei ole kohaliku omavalitsuse valimiste kampaanias niivõrd oluline see, et mitu eurot mitu häält toob, vaid KOV valimised on väga selgelt persooni valimised. Raha üksi ei ole kindlasti selline, mis üheski kampaanias enam - ei seekord ega ka tulevikus - kõige olulisemat rolli mängiks," ütles Eesti 200 tegevjuht Anneli Kannus.

Erakond Isamaa kulutas valimistel enam kui miljon eurot (1,36 miljonit), Parempoolsed umbes pool miljonit. Sotsiaaldemokraatide kampaania maksis 800 000, EKRE kulutas 370 000 eurot. Kuidas ja millele summad täpselt jagunesid, selgub jaanuaris.