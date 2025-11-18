Ministeerium lühendas gümnaasiumi õppekoha pakkumise aega

Kui esialgu pidid tänavused põhikooli lõpetajad alles 19. juunil teada saama, millise gümnaasiumi hinnangul on nende tunnistus ja lõpueksami tulemused piisavalt head, et seal edasi õppida, siis nüüd lühendas haridusministeerium seda tähtaega kümne päeva võrra. Pakutud koha vastuvõtmiseks aga on lastel aega vaid mõned päevad.

Mitu suve on nii põhikooli lõpetajate kui ka nende vanemate närvid olnud pingul, sest pahatihti pole veel põhikooli lõpuaktuseks selge, kas laps saab õpinguid jätkata gümnaasiumis. Üheksandikud kandideerisid korraga mitmesse kooli ning koolivaliku tegemine jäeti viimasele minutile. Nüüd otsustas haridusministeerium, et koolikoha pakkumiste aeg tuuakse 19. juunil 9. juunil.

"See süsteem pakub lapsele koha esimest korda 9. juunil ja siis ta peab otsustama kolme päeva jooksul, nii et ta jõuab ise mõelda, jõuab oma vanematega nõu pidada ja siis saab ta selle koha vastu võtta või mitte," lausus HTM-i üldhariduspoliitika osakonna õppekava valdkonna juht Marjeta Venno.

Venno sõnul võib tekkida olukord, kus mõni lõpueksamil kehvema tulemuse saanud laps ei saa 9. juunil üheltki koolilt kirja. Neil lastel soovitab ta rahulikult oodata, sest koolid võtavad esimestena vastu need, kelle tunnistus parem ja kes on selle kooli märkinud oma esimeseks eelistuseks.

"Oletame, et need tipud on oma esimese valiku ära teinud ja siis saavad kõik need kohad, mis nad olid märkinud järgmisteks valikuteks, vabaks. Neid kohti hakatakse pakkuma juba järgmistele lastele," ütles Venno.

Põhikooli lõpetamise varasemaks toomine seab keerulisse olukorda klassikalised keskkoolid, mis peavad lühema aja jooksul korraldama nii põhikooli eksamid kui ka keskkooli vastuvõtu. Kolmepäevane otsustamisaeg teeb Tõnismäe reaalkooli juhi Andrei Kante sõnul lihtsamaks gümnaasiumiklasside komplekteerimise.

"See ei ole aga õppijakeskne lähenemine minu meelest ehk õppijale tuleb rohkem aega anda, et ta kooli valiks," sõnas Kante.

"Minu meelest kolm päeva on liiga vähe aega, kuna sa pead kaaluma mitu kooli ja kui sa selle otsuse teed, siis sa ei saa seda enam tagasi võtta," ütles üheksandik Gerret.

Riigigümnaasiumidele plaanitav muudatus sobib, sest võimaldab õpilaste vastuvõtu varakult lõpetada.

"Selge on ka see, et kõik õpilased koheselt oma koolikohti teada ei saa, aga kui see esimene etapp tuua varasemaks, siis see loob eelduse, et ka hilisemad etapid saavad kiiremini läbi. Väga paljude õpilaste jaoks, nagu ka sellel aastal, läks see protsess juulikuusse. Isegi augustikuusse. Kõige natukene varasemaks toomine võimaldab ka seda, et ka kooliinimesed saaksid minna suvel puhkama," ütles Mustamäe riigigümnaasiumi juht Raino Liblik.

Aga on veel üks väga oluline muudatus, mis nii mõnegi noore käekäiku mõjutab.

"Järeleksamit sellises suures mahus nagu varasematel aastatel tehti lausaliselt, järeleksami sooritamine sellest aastast tõepoolest kaob ära. Aga ta jääb alles nende laste jaoks, kes on põhikoolieksami ajal mõjuvatel põhjustel puudunud. Näiteks olnud haige või siis osalenud mõnel rahvusvahelisel võistlusel," sõnas Venno.

Riigi poolt koostatud järeleksamit saab teha lühikese aja jooksul, et neid tulemusi saaksid gümnaasiumid arvestada.