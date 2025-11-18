Saudi kroonprints: Palestiina riiklus on võti suhetele Iisraeliga

"Soovime Aabrahami lepetega liituda, kuid tahame olla ka kindlad, et on olemas selge tee kahe riigi lahenduseni," ütles Saudi kroonprints Ovaalkabinetis Trumpi kõrval.

"Teeme selle nimel tööd, et luua sobiv olukord nii kiiresti kui võimalik," lisas ta. "Soovime rahu nii iisraellastele kui ka palestiinlastele."

"Soovime, et nad elaksid piirkonnas rahumeelselt kõrvuti ning anname endast parima, et selleni jõuda."

Araabia Ühendemiraadid, Bahrein ja Maroko said 2020. aastal Aabrahami lepete alusel esimesteks Araabia riikideks aastakümnete jooksul, kes normaliseerisid suhted Iisraeliga, mida Trump ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu pidasid märgiliseks diplomaatiliseks võiduks.

Saudi Araabia liitumine lepetega oleks palju suurem saavutus, arvestades riigi staatust islami kahe kõige pühama paiga kaitsjana ning tema mõju Araabia ja islamimaailmas.

Erinevalt Araabia Ühendemiraatidest on Saudi Araabia korduvalt teatanud, et nende eesmärk on Palestiina riiklus.

Netanyahu on pikka aega olnud kahe riigi lahenduse vastu, hoolimata palestiinlaste püüdluste leigest heakskiidust Trumpi eestvedamisel sõlmitud Gaza relvarahulepingus.

Netanyahu juhib koalitsiooni paremäärmuslastega, kes pole mitte ainult Palestiina riikluse vastu, vaid soovivad ka okupeeritud Läänekalda annekteerimist.