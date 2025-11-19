Reinsalu: Eesti on rakendanud Istanbuli konventsiooni tervemõistuslikul moel

Eesti on rakendanud Istanbuli konventsiooni mõistlikul moel ega ole seda ideologiseerinud ning seetõttu pole ka mõtet seda teemat poliitiliselt arutada, nagu tehti Lätis, ütles saates "Otse uudistemajast" Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Hiljuti esitas EKRE riigikogus eelnõu Eesti lahkumiseks Istanbuli konventsioonist. Reinsalu nimetas sellist käitumist tähelepanuvajaduseks.

"Ei, ma ei arva, et sellest... Me oleme 10 aastat selle konventsiooni liige olnud ja ma arvan, et me oleme rakendanud seda ratsionaalsel, tervemõistuslikul moel – mis puudutab naiste kehalise puutumatuse, naiste väärikuse kaitset. Ma arvan, et ei ole midagi üle pakutud, ideologiseeritud seda asja nende sätetega karistusõiguse mõttes. Ma ei näe üldse vajadust seda teemat eraldi avada. See on niisugune kultuurisõdade nähtus," ütles Reinsalu.

Istanbuli konventsioon on Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ning tõkestamise konventsioon. Läti seim kiitis hiljuti heaks Istanbuli konventsioonist lahkumise eelnõu.

Reinsalu lisas, et samasuguse tähelepanuvajaduse all nagu EKRE, kes esitas lisaks eelnõu ERR-i sulgemiseks, kannatab ka peaminister Kristen Michal, kes on mõlema teema "suureks markeerinud".

"Neil (teemadel) puudub tegelikult ühiskondlik tellimus. Inimesed on väsinud kultuurisõdadest, inimesed tahavad otsida seda, mis liidab rahvast," ütles Reinsalu.

Reinsalu sõnul näeb ta kahe poole, peaministri erakonna ehk Reformierakonna ja EKRE vastasseisu üleskütmist.

"Ma arvan, et ühiskonnas on tekkinud uus pinge, kahtlemata, mida täiendavalt toodetakse küüniliselt poliitiliste jõudude poolt. Peaminister ühelt poolt, EKRE teiselt poolt – nad soovivad asetada katselaborisse ühiskonda ja ehitada üles vastanduvaid positsioone. Ma arvan, et see ei vasta Eesti ühiskonna tänastele ootustele," lausus Reinsalu.

Urmas Reinsalu saates "Otse uudistemajast" Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Reinsalu sõnul oli kummaline ka Michali üleskutse, et ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann peaks kriitiliselt hindama oma sobivust organisatsiooni juhiks peale Postimehele antud kommentaare.

"Ma vaatasin nõutusega, kui peaminister nõudis rahvusringhäälingu juhi lahkumist. /.../ Eesti rahvusringhääling ei ole Eesti NSV teleraadiokomitee. Surveavaldus valitsuse poolt – nad ei taju oma tooni. Kodanikuna võib igaüks öelda oma arvamuse välja, on see sõjakam või leebem, aga valitsuse poolt selline surve on vähemalt kohatu," lausus Reinsalu.

Küsimusele, kui kaua kestab tema hinnangul Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioon ning kas Isamaa oleks nõus enne 2027. kevadel toimuvad riigikogu valimisi minema koalitsiooni, vastas Reinsalu, et valitsusse mindaks vaid üheks päevaks tingimusel, et järgmisel päeval toimuvad erakorralised valimised.

"Ma näen, et nad (Reformierakond ja Eesti 200 – toim.) on poliitilises agoonias. Mulle on öeldud, et peaminister ütles valitsuse istungil hiljuti, et mitte ühtegi eelnõu, mis on ühiskonnas poleemiline, see valitsus läbi ei lase enne riigikogu valimisi. Laiemas kontekstis – riik on pandud pausile ja selle asemel tegeldakse mingite pseudoteemadega, mis ühiskonnas hoopis ebakindlust tekitavad, nagu kliimaseadus," lausus Reinsalu.