ERR USA-s: Ernst Jaakson on hea näide Eesti ja Ameerika suhetest

New Yorgis avati teisipäeval piduliku tseremooniaga Eesti teeneka diplomaadi Ernst Jaaksoni nimeline tänavaosa.

"See nimi jääb siia pikaks ajaks. Nii kohalikud kui turistid näevad möödudes nime ja uurivad järele, milline on olnud selle inimese panus linnale ja kogukonnale, et ta teenis välja omanimelise tänavalõigu. See on suur au. See on suur asi, kui New Yorgis nimetatakse tänav kellegi järgi," lausus New Yorgi volikogu liige Keith Powers.

Jaakson töötas Eesti välisteenistuses ligi 80 aastat, mistõttu peetakse teda maailma üheks pikima karjääriga diplomaadiks. Kuigi tema karjäär algas 14-aastaselt Riias, veetis ta suurema osa oma tööelust New Yorgis, hoides ka nõukogude okupatsiooni ajal tihedaid sidemeid väliseesti kogukonnaga ja USA poliitikutega.

"Ernst Jaakson on ka hea näide Eesti ja Ameerika suhetest. Ameerika Ühendriigid kunagi ei tunnistanud nõukogude okupatsiooni ja kui 1952. aastal Nõukogude Liit nõudis välja kõik Eesti diplomaadid, kes olid välismaal, et nad tuleksid Moskvasse, siis Ameerika Ühendriigid Ernst Jaaksoni välja ei andnud," lausus Eesti välisminister Margus Tsahkna.

Paljudel väliseestlastel on Jaaksoniga isiklikke ja südamlikke mälestusi.

"Ta oli meie pere pikaajaline sõber. Ta pühendas mulle alati palju aega. Mäletan eriti üht autosõitu, kui ma sain istuda tema ja ta abikaasaga auto tagaistmel. Üritasin temalt poliitika kohta küsida, kuid isegi selles väga privaatses vestluses ühe väga noore tüdrukuga, nagu ma tol ajal olin, keeldus ta ütlema, kelle poolt ta hääletas. See oli aastal 1980, mil Ronald Reagan valiti presidendiks," ütles väliseestlane Ilomai Kurrik.

Tänavalõigu ümbernimetamise algatas kaks aastat tagasi Eesti saatkond Ameerika Ühendriikides. Välisministri sõnul on tänava avamine just tänavu eriti sümboolne, sest augustis möödus 120 aastat Jaaksoni sünnist.

"Siit käib läbi ma arvan lõpuks miljoneid inimesi, kes vaatavad huviga, mis asi see on. Ja siin saab siis olema ka vastav teadetetahvel, kust saab lugeda seda Eesti Ameerika Ühendriikide lugu," sõnas Tsahkna.

"See tähendab meie jaoks väga palju, et tema mälestust hoitakse elus. Me oleme siiralt tänulikud kõige eest, mida ta tegi Eesti kogukonna heaks üle maailma. Samuti selle eest, et ta oli nii paljude aastakümnete jooksul meie esindaja siin New Yorgis," lausus Kurrik.

Jaaksoni nimeline tänavalõik asub Manhattani südames, vaid mõneminutilise jalutuskäigu kaugusel legendaarsest Empire State Buildingust.