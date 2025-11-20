Oluline Vene-Ukraina sõjas neljapäeval, 20. novembril kell 5.30:

- Merzi sõnul saab Ukraina kaugmaarakette;

- Ternopilis tõusis õhurünnakus hukkunute arv vähemalt 26 inimeseni.

Merzi sõnul saab Ukraina kaugmaarakette

Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles kolmapäeval Berliinis toimunud pressikonverentsil koos Rootsi peaministri Ulf Kristerssoniga, et Ukraina saab kaugmaarakette.

"Oleme mitu kuud Ukraina valitsusega intensiivselt töötanud kaugmaarakettide projektide elluviimise kallal. Ukraina armee varustatakse selliste relvasüsteemidega," kinnitas Merz.

Kantsler ei täpsustanud üksikasju rakettide arvu ega nende tarnimise aja kohta. Samuti ei vastanud kantsler küsimusele Saksamaa varasema vastumeelsuse kohta tarnida Ukrainale tiibrakette Taurus. Merz nimetas seda umbmäärast lähenemist taktikaks, mille eesmärk on suurendada survet Venemaale.

"Leppisime kokku, et me ei aruta enam avalikult detaile, sest usume, et teatud ebaselgus on vajalik – eriti Vene poole jaoks – seoses meie sõjalise toetuse mahuga selles valdkonnas. Saan vaid öelda, et teeme kõik endast oleneva, et varustada Ukraina armeed sobiva laskeulatusega relvasüsteemidega. Ja see jätkub lähinädalatel ja kuudel. Vajadusel kuni selliste relvasüsteemide tootmiseni Ukrainas endas," rääkis Merz.

Ternopilis tõusis õhurünnakus hukkunute arv vähemalt 26 inimeseni

Lääne-Ukraina linna Ternopili tabanud Venemaa raketi- ja droonirünnakus hukkunute arv kerkis 26 inimeseni, nende seas on ka kolm last, teatas kolmapäeval siseministeerium.

"Linna tabanud Venemaa rünnaku tagajärjel hukkus 26 inimest, sealhulgas kolm last. Vigastada sai veel 93 inimest, kelle seas 15 last," teatas ministeerium sotsiaalmeedias.

Tegemist on ühe ohvriterohkeima rünnakuga riigi lääneosale pärast Venemaa täiemahulist sissetungi 2022. aasta veebruaris.