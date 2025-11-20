X!

Trump allkirjastas Epsteini toimikute avalikustamise eelnõu

USA kongress kiitis teisipäeval heaks seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini toimikute avaldamise eelnõu ja kolmapäeval allkirjastas selle ka president Donald Trump.

Trump allkirjastas eelnõu, mis volitab justiitsministeeriumi avaldama Epsteiniga seotud toimikud. Justiitsminister Pam Bondil on nüüd dokumentide avalikustamiseks 30 päeva aega.

Ajakirjanikud uurisid kolmapäeval Bondilt, kas ta avaldab dokumendid. "Jätkame seaduse järgimist, kaitstes samal ajal ohvreid, aga tagades ka maksimaalse läbipaistvuse," vastas Bondi. 

Eelnõu lubab justiitsministril varjata ohvrite isikuandmeid ja meditsiinilist informatsiooni. Samuti võib varjata infot, mis sisaldab lastepornot või teavet, mis võiks ohustada käimasolevat uurimist. Eelnõu näeb ette, et justiitsministeerium peab oma redigeerimist kongressile põhjendama. 

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et nüüd koondub tähelepanu toimikutele, mis võivad tekitada uusi küsimusi Epsteiniga seotud inimeste kohta. 

Epstein ise oli laia profiiliga miljardär, kes suhtles rahvusvaheliselt tuntud ja väärikate inimestega. Ta vahendas endale kuuluval saarel toimunud pidudel alaealisi neiusid seksuaalteenuseid pakkuma ja kuritarvitas neid ka ise.

Epstein suri 2019. aasta augustis New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates. Epsteini surma üle on palju spekulatsioone, kuid võimud peavad seda enesetapuks.

Trump ise lubas valimiskampaania ajal, et valimisvõidu korral avalikustab ta Epsteiniga seotud dokumendid. Pärast valimisvõitu võitles ta toimikute avaldamise vastu, mis põhjustas USA-s suure skandaali. Seejärel muutis Trump oma meelt ja nõustus toimikute avaldamisega. 

Ka paljud Trumpi tulihingelised toetajad usuvad, et tema administratsioon on varjanud Epsteini sidemeid mõjuvõimsate tegelastega ja varjanud üksikasju tema surma kohta Manhattani vanglas 2019. aastal.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

