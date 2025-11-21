USA süüdistab Venezuela kindraleid koostöös narkoparunitega

USA ja Colombia ametnike sõnul on Venezuela kõrgemad sõjaväejuhid moodustanud rühmituse, mis teeb koostööd narkokaubitsejatega. USA ametnike sõnul seisab rühmituse eesotsas Venezuela režiimi juht Nicolas Maduro.

USA võimude teatel on Venezuela kokaiiniäri transiitriik, mille kaudu narkootikumid jõuavad lõpuks Põhja-Ameerikasse ja Euroopasse. Selle käigus maksavad Colombia narkojõugud Venezuela sõjaväelastele miljonite dollarite ulatuses altkäemaksu, vahendas The Wall Street Journal.

Narkoäri aitab Venezuelas koordineerida Päikesekartell, mis omab riigis suurt mõjuvõimu. Sõna "päikesed" viitab sümboolikale, mis on samaväärne kindrali tärnidega ning neid kannavad Venezuela kõrgeimad sõjaväelased.

Rühmituse siseelule on valgust heitnud 2010. aastal vahistatud Venezuela narkoparun Walid Makled. Oma võimu tipul eksportis Makled USA-sse 10 tonni kokaiini kuus ning kontrollis Venezuela üht tähtsamat sadamat. Ta väitis, et tema palgal oli vähemalt 40 Venezuela kindralit.

Erinevalt Mehhiko kartellidest ei ole Päikesekartell kindla struktuuriga organisatsioon, vaid pigem sõjaväelastest koosnev võrgustik. Need sõjaväelased vahendavad siis narkootikumide vedu ja saavad selle raames rikkamaks.

Ajalehe The Wall Street Journal teatel kuulutab USA välisministeerium lähiajal Päikesekartelli välismaiseks terroristlikuks organisatsiooniks. USA ametnike sõnul juhib rühmitust Maduro, möödunud kuul tõstis Washington tema eest pakutavat pearaha 50 miljoni dollarini.

Maduro ise eitab kõiki süüdistusi ja väidab, et tal pole narkoäriga mingit seost. USA samas suurendab sõjalist kohalolekut Kariibi mere piirkonnas.

Trump on varem korduvalt juba teatanud mitmest rünnakust Venezuelast pärit narkolaevade pihta. Hiljuti saabus piirkonda veel ka USA suurim lennukikandja USS Gerald R. Ford. Maduro ise väidab, et USA tahab tema režiimi kukutada.