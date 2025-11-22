X!

Pühapäev tuleb plusskraadidega

Foto: Siim Lõvi /ERR
Pühapäeval jääb Eesti üle Soome liikuva madalrõhkkonna ning kagust survestava kõrgrõhuala piirimaile. Öösel sajab Lääne- ja Põhja-Eestis vihma ja lörtsi, ida pool ka lund. Päeval on nõrka vihma ja lörtsi oodata rannikualadel. Õhumass soojeneb, seega päev möödub plusskraadidega.

Ööl vastu pühapäeva pilvisus lääne poolt alates tiheneb. Lääne- ja Põhja-Eestis sajab vihma ja lörtsi, Kirde-Eestis ka lund. Tuul puhub edelast ja lõunast kiirusega 4 kuni 8, iiliti 12, rannikul 7 kuni 13, iiliti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis +1 kuni +7, Ida-Eestis 0 kuni -4 kraadi.

Pühapäeva hommikul on pilves selgimistega ilm. Peamiselt Põhja-Eestis sajab veidi vihma, ida pool ka lörtsi. Puhub valdavalt edelatuul 4 kuni 9, iiliti 12, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist Kagu-Eestis +7 kraadini saarte rannikul.

Ka päev tuleb pilves selgimistega. Peamiselt rannikul sajab kohati vihma, sekka ka lörtsi. Tuul puhub edelast ja lõunast 4 kuni 10, rannikul iiliti 16 meetrit sekundis. Õhtul lõunakaare tuul nõrgeneb. Sooja on 1 kuni 5, saartel ja läänerannikul kuni 7 kraadi.

Esmaspäev tuleb pilves selgimistega. Sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis vihma ja lörtsi. Õhtul aga sajud harvenevad.

Teisipäeval on taevas muutlik, kuid kohatised kerged lume-, vihma- ja lörtsisajud siiski jätkuvad. Kui nädala alguses on sooja keskmiselt 1, teisipäeval 0, siis kolmapäeval langeb keskmine õhutemperatuur -3 kraadi peale. Pilvisus küll tiheneb, kuid päev tuleb olulise sajuta. Neljapäev on taas veidi soojem ning ühtlasi ka sajusem.

Toimetaja: Marko Tooming

